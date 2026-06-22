El dispositivo de Cruz Roja en la Feria de San Juan de Badajoz de este domingo se salda con cuatro asistencias leves

Efectivos de Cruz Roja en la Feria de Badajoz. - CRUZ ROJA EXTREMADURA

BADAJOZ, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El dispositivo puesto en marcha por Cruz Roja en la noche de este pasado domingo, día 21, se ha saldado con un total de cuatro asistencias de carácter leve en el recinto ferial y con ninguna derivación a centros sanitarios.

De estas cuatro asistencias, dos fueron por heridas accidentales, además de un traumatismo y un sincope.

De este modo, la organización ha explicado que la jornada ha sido "muy tranquila" en el dispositivo sanitario sin que ninguna de las intervenciones realizadas tuviera relevancia.

Así, todas han sido atendidas y resueltas en el puesto médico del recinto ferial, en una jornada en la que Cruz Roja ha contado en el dispositivo con un total de 14 efectivos y tres unidades móviles.

Como balance de este primer fin de semana de feria, las intervenciones realizadas por Cruz Roja han descendido un 37 por ciento, al tiempo que ha señalado que no se han producido incidentes de gravedad o destacables en estos primeros días, y que tan solo una persona ha requerido traslado a centro hospitalario.