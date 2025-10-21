Los docentes extremeños están llamados a otra huelga y a manifestarse el 7 de noviembre por su homologación salarial

Los sindicatos docentes leen un comunicado conjunto en el que anuncian una nueva jornada de huelga junto a la consejería de Educación. - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los cinco sindicatos con representación en la Mesa Sectorial de Educación, PIDE, CSIF, ANP, CCOO y UGT, han convocado una nueva jornada de huelga general en la enseñanza pública el próximo 7 de noviembre, acompañada de una manifestación en Mérida, ante la "falta de avances significativos en la negociación" para la homologación salarial de los docentes.

Así lo han anunciado en una comparecencia conjunta a las puertas de la Consejería de Educación, donde se celebraba una reunión de la Mesa Sectorial para abordar la convocatoria de oposiciones en 2026, en la que no han participado, así como han vuelto a pedir la dimisión de la consejera, Mercedes Vaquera, al considerar que "no está haciendo su trabajo".

La ausencia conjunta de lo sindicatos a la reunión responde, según han explicado en un comunicado conjunto, a la falta de documentación e información necesarias para poder celebrar la reunión "con garantías, pese a haber sido solicitadas, y a la ausencia total de diálogo y negociación real" por parte de la Administración autonómica.

Cabe recordar que los sindicatos anunciaron que no van a participar en "ninguna" convocatoria de la Consejería de Educación mientras no exista "una negociación efectiva ni un acuerdo que garantice la homologación salarial del profesorado extremeño".

En declaraciones a los medios de comunicación, el presidente de PIDE Extremadura, José Manuel Chapado, en representación de los cinco sindicatos, ha subrayado que los 80 euros mensuales anunciados por Vaquera son una "subida salarial" pero no es una homologación y sigue dejando a los docentes extremeños "al final de la cola" respecto al resto de comunidades autónoma.

