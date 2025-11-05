El DOE publica la constitución de las juntas electorales de Badajoz y Cáceres para los comicios extremeños

MÉRIDA, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Diario Oficial de Extremadura (DOE) publica este miércoles, día 5, sendos edictos sobre la constitución de la Junta Electoral Provincial de Badajoz y la de Cáceres para los comicios autonómicos que se celebrarán en la región el próximo 21 de diciembre.

Así, en virtud de lo publicado en el DOE, y según recoge Europa Press, la Junta Electoral Provincial de Badajoz queda constituida inicialmente por María Dolores Fernández Gallardo como presidenta; Juana Calderón Martín y Armando García Carrasco como vocales judiciales; y Juan Carlos Hernández Sánchez como secretario.

A su vez, la Junta Electoral Provincial de Cáceres estará constituida como presidente por Joaquín González Casso (presidente de la Audiencia Provincial de Cáceres); y como vocales judiciales por Aida María de la Cruz de la Torre, magistrada de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Cáceres, y Samantha Reynolds, magistrada de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Cáceres.

Mientras, la secretaria de la Junta Electoral Provincial de Cáceres será María Jesús Suárez Quevedo, letrada de la Administración de Justicia de la Audiencia Provincial de Cáceres, Sección Segunda.