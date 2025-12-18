El DOE publica la convocatoria de subvenciones que permitirá viajar gratis en autobús por Extremadura en 2026

Archivo - La Junta reserva 6,6 millones para mantener la gratuidad de los viajes en bus dentro de Extremadura en 2026 - JUNTA DE EXTREMADURA - Archivo

MÉRIDA, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Diario Oficial de Extremadura (DOE) publica este jueves la convocatoria de subvenciones destinadas al fomento de la movilidad mediante el transporte público regular de uso general de viajeros por carretera a los titulares de la tarjeta de transporte subvencionado, y mediante la que se dictan las condiciones de aplicación de la subvención del 100% del precio del billete para el año 2026 para viajes en autobús dentro de la comunidad autónoma.

El presupuesto para ello es de 6.600.000 euros, y se podrá solicitar desde el próximo 1 de enero, dando así continuidad a la convocatoria actualmente abierta hasta el 31 de diciembre.

La solicitud de la tarjeta la puede hacer cualquier persona empadronada en Extremadura, de manera electrónica, con el objetivo de facilitar el trámite, o presentando la documentación requerida en una oficina de registro.

Los titulares actuales de la tarjeta de abono podrán seguir utilizándola sin necesidad de realizar ningún trámite adicional. Para las personas que la quieran solicitar por primera vez, se mantienen las tasas de expedición con el mismo importe que en las convocatorias de 2024 y 2025 (6,75 euros con carácter general), informa en nota de prensa la Junta de Extremadura.

Tendrá efectos desde el 1 de enero de 2026 hasta el 31 de diciembre de 2026, y se podrán realizar desplazamientos sin ningún coste para el viajero con origen y destino en municipios de la comunidad autónoma.