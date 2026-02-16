Dos denunciados por matar dos ciervos en una batida en Retamal de Llerena sólo autorizada para cazar jabalíes

Un agente del Seprona en una moto, en una imagen de archivo. - GUARDIA CIVIL

MÉRIDA, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha denunciado a dos vecinos de los municipios pacenses de Don Benito y Maguilla a los que se les acusa de ser autores de infracciones a lo dispuesto en la Ley de Caza de Extremadura, consistentes en dar muerte a cérvidos durante una acción cinegética de caza mayor en Retamal de Llerena (Badajoz), cuando sólo se autorizaba la caza de jabalíes.

Dentro en las actuaciones de servicios preventivos en materia de caza, el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil de Azuaga, evidenció que participantes en una batida autorizada exclusivamente de jabalíes, dentro del Plan de emergencia cinegética temporal por riesgo sanitario celebrada el pasado 8 de febrero en una finca ubicada en el término municipal de Retamal de Llerena (Badajoz), además de dar muerte a jabalíes, habían abatido ilegalmente dos ciervos, incumpliendo lo explícitamente autorizado.

Una vez comprobada la existencia legal de la actividad, los agentes identificaron al organizador y los cazadores que estaban participando en ella, y averiguaron la identidad de las personas que abatieron ilegalmente a los cérvidos, informa en nota de prensa la Guardia Civil.

Ante los citados hechos, a los dos responsables que asintieron la acción ilegal, se les intervinieron las armas, dos rifles, e instruyeron las correspondientes infracciones administrativas a la Ley de Caza de Extremadura, remitidas a la autoridad competente.