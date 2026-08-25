Dos detenidos en la comarca de Trujillo por suministrar droga a menores y por una supuesta agresión sexual

CÁCERES 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha desarticulado un punto de venta de sustancias estupefacientes que suministraba droga a menores de edad, en una vivienda situada en la comarca de Trujillo (Cáceres). La operación se ha saldado con la detención de dos personas, el desmantelamiento del punto de venta de drogas en una localidad de la zona y la investigación de una supuesta agresión sexual a una menor, ocurrida en la vivienda.

La investigación se inició tras obtener información sobre la posible venta de drogas en un inmueble y el consumo de estas sustancias por parte de menores en el interior del mismo. A partir de ese momento, los agentes recabaron indicios que confirmaron que la vivienda era utilizada de forma habitual para tal fin.

La actividad contaba con el agravante de que gran parte de los usuarios eran menores de edad, a quienes se facilitaba el consumo y la adquisición de sustancias estupefacientes, informa la Guardia Civil.

De forma paralela, los agentes tuvieron conocimiento de la supuesta comisión de un delito de agresión sexual cometido contra una menor en el mismo domicilio, lo que motivó la identificación y posterior detención del presunto autor, un individuo que frecuentaba el inmueble.

Así, el pasado 6 de agosto, la Guardia Civil llevó a cabo un registro en el domicilio investigado durante el cual se aprehendieron algo más de 1.000 dosis de ketamina, 14 gramos de hachís y diversos utensilios destinados al pesaje, corte y distribución de la droga. Asimismo, se descubrió una plantación de marihuana ubicada en el patio interior de la vivienda, cuyas plantas fueron intervenidas.

Como resultado del operativo, una persona fue detenida por la supuesta comisión de un delito contra la salud pública, en su modalidad de tráfico de drogas, siendo agravado al tratarse de sustancias gravemente perjudiciales para la salud, así como por un delito contra la libertad sexual de los menores. La segunda persona fue detenida por su presunta implicación en el delito de agresión sexual.

Los detenidos fueron puestos a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia-Plaza nº 1 de Trujillo (Cáceres), así como de la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Cáceres.

La operación ha sido desarrollada conjuntamente por el Equipo de Policía Judicial y el Equipo ROCA, ambos de Trujillo, junto con agentes de Seguridad Ciudadana de la Compañía de la Guardia Civil de Trujillo, así como por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Cáceres.