Dos detenidos cuando realizaban un "pase" en el centro de Plasencia con más de 60 gramos de cocaína

Efectos intervenidos - POLICÍA NACIONAL

PLASENCIA (CÁCERES), 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional adscritos a la Comisaría de Plasencia han detenido a dos hombres como presuntos autores de un delito contra la salud pública, concretamente tráfico de drogas, tras ser sorprendidos cuando realizaban un "pase" en pleno centro de la ciudad, donde el principal investigado portaba más de 3.500 euros en efectivo y dos bolsas con 67 gramos de cocaína.

La investigación se inició a finales del mes de noviembre a raíz de diversas informaciones recibidas en el grupo local de la Policía Judicial de la Comisaría de Plasencia, que apuntaban a la posible existencia de una persona que podría estar dedicándose a la venta de sustancias estupefacientes, concretamente cocaína, en la localidad.

Tras recibir esta información, los investigadores llevan a cabo distintas gestiones y vigilancias, identificando al presunto responsable y "centrándose de una forma discreta en persona", según indica en nota de prensa la Policía Nacional.

En concreto, ha sido en la tarde del pasado 18 de diciembre, en el transcurso de una de estas vigilancias, cuando los agentes observaron cómo el investigado abandonaba su lugar de trabajo y tras dar varias vueltas en su vehículo por el centro de la ciudad, una "maniobra normalmente realizada para evitar posibles acciones policiales", contactaba con un varón que circulaba en otro vehículo.

En ese momento se produjo a través de la ventanilla el intercambio de un paquete y la entrega de uno que podrían ser billetes, tras lo que los agentes actuantes procedieron a la intervención sobre ambos vehículos, identificando a sus ocupantes y realizando un cacheo de seguridad.

Como resultado de esta actuación, se intervinieron 67 gramos de cocaína y 3.595 euros en efectivo, localizados entre las pertenencias de estas dos personas, y se procedió a la detención de ambos como presuntos responsables de un delito contra la salud pública, concretamente tráfico de drogas.

Los detenidos, dos varones de 34 y 37 años de edad con antecedentes anteriores, fueron trasladados a dependencias policiales y, una vez instruidas las diligencias, fueron puestos a disposición de la autoridad judicial.