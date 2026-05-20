Dos detenidos más por su presunta relación con el asesinato del cantaor Matías de Paula

Archivo - Agente de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

BADAJOZ, 20 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en las últimas horas a otras dos personas más por su presunta relación con la muerte del cantaor flamenco Matías de Paula el pasado viernes en Villanueva de la Serena.

Dos nuevas detenciones que se suman a la que ya se produjo este pasado martes, en una zona próxima a la localidad pacense de Magacela.

Fuentes de la Policía Nacional han confirmado a Europa Press la detención de otras dos personas, y que se ha producido entre la tarde y la noche de este pasado martes en la provincia de Badajoz.

Cabe recordar que se ha decretado el secreto de actuaciones sobre este caso, por lo que la Policía Nacional apunta que no puede aportar más datos.