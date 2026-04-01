Dos detenidos por la muerte en accidente laboral de un hombre en Don Benito

Archivo - Vehículo y agente de la Policía Nacional en una imagen de archivo - POLICÍA NACIONAL - Archivo

DON BENITO (BADAJOZ), 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

Agentes de Policía Nacional, adscritos a la Comisaría de Don Benito-Villanueva de la Serena, han detenido los pasados 20 y 25 de marzo a dos hombres por la muerte en accidente laboral de un varón en Don Benito (Badajoz).

Las investigaciones llevadas a cabo determinaron una "clara negligencia" por parte del propietario de la empresa que realizaba reformas en una avenida de la ciudad, mientras que el encargado de dicha empresa fue detenido por encubrimiento.

Del hecho se tuvo conocimiento sobre las 19,20 horas del pasado 19 de marzo, cuando agentes de seguridad ciudadana de la comisaría fueron comisionados por la Sala CIMACC091 de Extremadura a la Avenida Vegas Altas de Don Benito, donde al parecer había ocurrido un accidente laboral en el que había fallecido un hombre de 43 años.

Los agentes actuantes se entrevistaron con los servicios médicos ya presentes en el lugar, quienes confirmaron que a su llegada esta persona ya se encontraba fallecida, motivo por el que se activó el protocolo policial y judicial para este tipo de sucesos y acudieron unidades de Policía Judicial y Científica, que se hicieron cargo de la investigación.

Los actuantes, tras llevar a cabo una serie de gestiones, como la toma de declaraciones de testigos, propietario y encargado, análisis de audios e imágenes, pudieron determinar las "diferentes manipulaciones" llevadas a cabo en este accidente laboral, ha informado la Policía Nacional en nota de prensa.

Así, según este cuerpo, se trató de colocar en el lugar del accidente "diverso material de seguridad" y que los agentes pudieron demostrar que "no existía en el momento del suceso y fue adquirido y colocado con posterioridad", retrasando así incluso la llamada a emergencias 112.

Por todo lo expuesto, los agentes llegaron a la conclusión de que se encontraban ante un encubrimiento de un delito de homicidio por imprudencia grave, al alterar la escena del suceso con el "claro objetivo de ocultar la falta de las más elementales medidas de seguridad para trabajadores en altura".

Los investigadores, con toda la información recabada procedieron el pasado 20 de marzo a la detención del responsable de la empresa que realizaba los trabajos en el lugar de los hechos, en este caso por su presunta autoría de un delito de homicidio por imprudencia grave, delito contra el derecho de los trabajadores y por encubrimiento, siendo detenido con posterioridad, concretamente el pasado 25 de marzo, el encargado de la misma obra por su presunta autoría de un delito de encubrimiento.

Los detenidos son dos hombres de 27 y 31 años de edad y, tras la instrucción del pertinente atestado, se dio cuenta de todas las investigaciones llevadas a cabo a la autoridad judicial pertinente.