Dos detenidos y otro en busca y captura tras ser sorprendidos en Plasencia con más de 1.300 gramos de cocaína

Efectos intervenidos por la Policía en la operación desarrollada en Plasencia. - POLICÍA NACIONAL

PLASENCIA (CÁCERES), 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a dos hombres por tráfico de drogas, y busca a un tercero, tras ser sorprendidos con más de 1.300 gramos de cocaína en una operación desarrollada en Plasencia (Cáceres).

Los agentes detectaron el pasado miércoles, 11 de marzo, un vehículo conducido por un individuo conocido por los actuantes, seguido por un segundo turismo que realizaba labores de seguridad, apoyo y vigilancia, por lo que procedieron a realizar una vigilancia discreta sobre los mismos.

A los pocos minutos, dejaron uno de los vehículos estacionado, dirigiéndose juntos hasta un domicilio sito en la calle Jerte, donde fueron interceptados, logrando uno de ellos escapar de la acción policial, ocultándose en la zona de la Isla.

Por este motivo se estableció un dispositivo de localización con colaboración de la brigada de Seguridad Ciudadana, que por el momento no ha dado resultado, según indica la Policía Nacional en una nota de prensa.

Los actuantes continuaron con las gestiones pertinentes con la otra persona retenida, la cual portaba un paquete compacto y rectangular, con algo más de un kilogramo de peso que ante la prueba de narco-test dio positivo en cocaína, momento en el que procedieron a su detención como presunto responsable de un delito contra la salud pública, concretamente tráfico de drogas.

Durante el transcurso de la intervención, los investigadores observaron a otro varón, quien ante la presencia policial, salió del mismo domicilio portando dos bolsas de basura que arrojó rápidamente a un contenedor de basura.

En ellas se hallaron útiles de pesaje, sustancias estupefacientes de corte y otras ya preparadas para su distribución y venta, procediendo a su detención también como presunto responsable del mismo delito.

En total se han intervenido 1.340 gramos de cocaína, 78 gramos de hachís, una báscula de precisión, recortes de plástico para la preparación de otras dosis, útiles para el corte de las sustancias y dos vehículos. La operación continúa abierta para su total esclarecimiento y la localización y detención de la persona fugada.

Los detenidos, dos varones de 37 y 63 años de edad, cuentan con antecedentes anteriores por hechos similares, tras la instrucción del pertinente atestado fueron puestos a disposición de la Autoridad Judicial.