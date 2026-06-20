Dos hombres y una menor salen ilesos de un incendio en una vivienda en Cáceres

CÁCERES 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

Dos hombres y una menor han salido ilesos de un incendio originado en una vivienda en Cáceres, que no ha afectado a viviendas aledañas.

El suceso se ha producido en torno a las 17,30 horas de este sábado en la primera planta del nº6 de la calle Santa Luisa de Marillac de Cáceres, según han informado fuentes del 112 Extremadura.

El incendio ha provocado que tres personas y un perro quedasen atrapadas en el interior de la vivienda. Sin embargo, los tres han resultado ilesos y no ha hecho falta su traslado al hospital, siendo atendidos en el lugar de los hechos.

Hasta el lugar se han movilizado bomberos de la Diputación de Cáceres, efectivos de la Policía Local, de la Policía Nacional y del Punto de Atención Continuada de Cáceres del Servicio Extremeño de Salud (SES).

El incendio, según ha agregado el 112, se ha mantenido en la vivienda donde se originó, de manera que no ha afectado a viviendas aledañas.