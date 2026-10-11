Dos hombres resultan heridos en una colisión entre dos motos cerca de Usagre (Badajoz)

Archivo - Entrada al Hospital de Llerena. - JUNTA DE EXTREMADURA - Archivo

USAGRE (BADAJOZ), 11 (EUROPA PRESS)

Dos varones han resultado heridos este domingo en una colisión por alcance entre dos motos en el kilómetro 95 de la carretera N-432, cerca de Usagre (Badajoz).

El suceso se ha producido en torno a las 15,46 horas, según ha informado el Centro 112 Extremadura.

Los dos hombres, de 34 y 32 años, han sido trasladados al Hospital de Llerena; el primero, en estado menos grave, por una fractura de muñeca cerrada, y el segundo, en estado leve, por traumatismos en pie y rodilla.

Hasta el lugar se han desplazado una unidad medicalizada y una de soporte vital básico, del Servicio Extremeño de Salud (SES); una patrulla de la Guardia Civil; y un equipo de guardia de la carretera N-432.