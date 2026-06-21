Dos personas resultan heridas en un accidente de tráfico entre dos vehículos en San Vicente de Alcántara

BADAJOZ 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

Dos personas han resultado heridas, de carácter menos grave, en un accidente de tráfico entre dos vehículos en la EX-110 a la entrada de San Vicente de Alcántara (Badajoz).

Los heridos han sido una chica de 19 años, con politraumatismos, y un varón de 60 años, con policontusiones y una fractura en una tibia. Ambos han sido trasladados al Hospital Universitario de Badajoz, según han informado fuentes del 112 Extremadura. El accidente se ha producido en torno a las 11,00 horas de este domingo.

Los recursos movilizados han sido, por parte del Servicio Extremeño de Salud (SES), una unidad medicalizada, una unidad de soporte vital básico, una ambulancia convencional y efectivos del Punto de Atención Continuada (PAC) de San Vicente de Alcántara.

También ha acudido una patrulla de la Guardia Civil y se ha requerido la presencia de bomberos de la Diputación de Badajoz.