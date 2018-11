Ecologistas critican la "improvisación" contra el camalote y recelan de externalizar su gestión una vez extraído

Publicado 17/11/2018 11:46:45 CET

Sostienen que la propia Delegación del Gobierno reconoce que no hay empresas interesadas debido a su escasa rentabilidad

MÉRIDA, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de organizaciones ecologistas ha manifestado sus críticas hacia las "improvisaciones e incongruencias" que se están produciendo en las labores de lucha contra la plaga de camalote que afecta al río Guadiana en la provincia de Badajoz, así como han mostrado su rechazo a los planes de externalizar a empresas privadas la gestión de la planta tras su extracción.

Estas son las conclusiones extraídas tras la reunión celebrada el pasado jueves, día 15 de noviembre, en la que participaron las asociaciones Salvemos el Guadiana y SOS Guadiana, la delegada del Gobierno en Extremadura, Yolanda García Seco y el presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG), Samuel Moraleda.

Tras la cita, la unión de oenegés compuesta por Salvemos el Guadiana, Ecologistas en Acción de Extremadura, Adenex, WWF Badajoz y Ecologistas Extremadura concluyen que "la gestión del camalote se está realizando en gran medida de forma improvisada y con medidas que pueden resultar peligrosas y contraproducentes".

En concreto, el objeto de la reunión era hablar sobre la gestión del camalote y el tema principal fue la licitación que se ha ofrecido a empresas privadas para el aprovechamiento y destrucción del camalote, sobre la que tanto la Delegación del Gobierno como la CHG apuntaron que "las empresas no pueden obtener rendimiento económico y que se limitarían a destruir el camalote", por lo que no parece haber candidatas a esta licitación dado que "carece de rentabilidad", indican desde Salvemos el Guadiana en una nota de prensa.

Estas organizaciones se preguntan por qué no fueron informadas en la reunión mantenida con CHG hace mes y medio de la posibilidad de eliminar el camalote mediante la licitación a empresas privadas para su aprovechamiento y destrucción.

Según esta organización, CHG ha reconocido que pese a que ese pliego se había desarrollado en el 2017, "no tenía conocimiento de ello y lo ha incorporado recientemente a su estrategia para la gestión del camalote extraído", una actuación que "da constancia de las improvisaciones que se están produciendo en este plan de acción".

Para las organizaciones en defensa del medioambiente es "incongruente" que se lance una licitación a empresas privadas "a sabiendas de su escasa rentabilidad". No obstante, en el caso de que alguna aceptara, se trataría de "una peligrosa externalización de los costes de gestión del camalote extraído con objeto de reducir el gasto público", en tanto que sería "complicado" el control de las operaciones de transporte del material extraído y además "se podría generar un interés económico en torno a la gestión de esta plaga".

Las organizaciones no entienden por qué se ha procedido a lanzar esta licitación y se preguntan cual será el plan "si no hay candidaturas por parte de ninguna empresa como indica CHG". "Será mantener el camalote extraído en el dominio hidráulico para su secado y degradación in situ o si hay otra opción disponible, términos que no han quedado claros".

Por todo ello, las ONG continúan "expectantes" y siguen demandando "más participación" de los movimientos sociales en la toma de decisiones para encontrar una solución satisfactoria a la gestión del camalote extraído del Guadiana.

También reclaman más información sobre las operaciones de la UME y que los trabajos se ejecuten en todos los tramos afectados del río "sin descuidar las operaciones aguas arriba".