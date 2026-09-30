Efectivos del Infoex se incorporan al dispositivo de búsqueda del hombre desaparecido en Losar de la Vera

Dispositivo de búsqueda del hombre desaparecido en Losar de la Vera (Cáceres) - GUARDIA CIVIL

CÁCERES, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Plan Infoex se incorporan este miércoles, 30 de septiembre, al dispositivo de búsqueda del vecino de 68 años de Losar de la Vera (Cáceres) desaparecido desde la noche del pasado lunes, día 28.

Los trabajos de búsqueda se retoman durante esta jornada, con un dispositivo desplegado por la Guardia Civil que durante la mañana batirá distintas zonas del municipio y alrededores.

En el operativo participarán patrullas de la Compañía de Navalmoral de la Mata, apoyadas por efectivos de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia de Cáceres (Usecic), el equipo Pegaso, que prestará apoyo desde el aire, y perros especializados en la búsqueda de personas del Servicio Cinológico de la Guardia Civil.

Asimismo, a las labores de búsqueda se incorporarán este miércoles, día 30, efectivos del Plan Infoex, que colaborarán con la Guardia Civil en el rastreo de las distintas zonas establecidas.

Además, a los medios indicados se sumarán también perros especializados en la búsqueda de personas de la Diputación Provincial de Cáceres, según informa la Guardia Civil.

La búsqueda permanece activa y todos los efectivos participantes continuarán trabajando con el objetivo de localizar al desaparecido.