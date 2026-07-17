Elena Manzano, proclamada presidenta del PP provincial de Cáceres con el 99,2% de los votos

Elena Manzano, tras ser elegida presidenta del PP provincial de Cáceres - CARLOS CRIADO/ EUROPA PRESS

CÁCERES, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

Elena Manzano ha sido proclamada en la noche de este viernes como nueva presidenta del PP provincial de Cáceres con el 99,27 por ciento de los 698 votos emitidos.

La votación ha tenido lugar en el 14 Congreso Provincial del PP de Cáceres que se ha celebrado este viernes en el Palacio de Congresos de Cáceres, y en el que Elena Manzano ha sustituido al frente de partido en la provincia de Cáceres a Laureano León, tras 22 años como presidente provincial.

En concreto, en esta votación se han emitido 698 votos, de los que 689 han apoyado a Elena Manzano, mientras que se han registrado cinco votos en blanco y cuatro votos nulos.

Tras ser proclamada, la nueva presidenta del PP provincial de Cáceres, Elena Manzano, ha agradecido el apoyo y la confianza de todo el partido, y ha reafirmado que "quedan 310 días para ganar las elecciones" municipales, en las que se ha mostrado convencida de que el PP va "a arrasar", ha dicho.

"Vamos a arrasar en todos los municipios, vamos a ganar la Diputación Provincial de Cáceres y vamos a hacer justicia con nuestra tierra", donde el PP va "impulsar nuestro modelo de crecimiento económico, de igualdad y lo vamos a hacer en todas y cada una de las comarcas", ha señalado Manzano.

Durante el tiempo que queda para las elecciones municipales, la nueva presidenta provincial del PP ha reafirmado que se va a centrar en "confeccionar las mejores listas", para tener al frente "a los mejores, a personas comprometidas", que quieran "cambiar las cosas y conseguir los mejores resultados para sus pueblos y para sus comarcas", ha dicho.

"CUANDO GOBIERNA EL PP SE NOTA"

Elena Manzano ha señalado que "cuando gobierna el PP se nota en todos los ámbitos", tanto en los servicios públicos de la igualdad, en la consecución del principio de igualdad, o en darle la confianza a las mujeres, con la primera mujer presidenta de la Junta de Extremadura.

También "se nota cuando gobierna el PP en el bolsillo de la gente", ha resaltado la también consejera de Hacienda y Administración Pública de la Junta, quien ha recordado que dentro de dos semanas se va a aprobar el presupuesto más alto de la historia de la región, y que ha calificado de "municipal".

Finalmente, se ha mostrado convencida de que cuando el PP gobierne la Diputación de Cáceres, su presupuesto "se va a invertir donde se necesita, no por colores", ha resaltado Manzano, quien se ha mostrado convencida de que el PP va "a ganar, pero no porque ellos pierdan, sino porque somos los mejores".

COMITÉ EJECUTIVO PROVINCIAL

A continuación, Elena Manzano ha presentado a su Comité Ejecutivo Provincial, que estará formado, como secretario general provincial a Juan Luis Rodríguez Campos, y como coordinador general a Rafael Mateos.

Por su parte, el vicesecretario de Organización será Óscar Mateos; el de Comunicación, Relaciones Institucionales y Portavocía, Ángel Orgaz; de Salud y Servicios Sociales, Arancha Sánchez; de Educación y Formación, David Moreno; de Territorial, Olivia Labrador; de Economía, Hacienda y Empleo, Rosa Álvarez, y de Agricultura y Ganadería, Juan Eloy Rodríguez, entre otros.