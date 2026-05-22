Els Joglars, El Brujo, Pepe Viyuela y Paloma San Basilio, en el XXXVII Festival de Teatro Clásico de Cáceres

CÁCERES, 22 May. (EUROPA PRESS) -

Els Joglars, El Brujo, Pepe Viyuela, Paloma San Basilio, Silvia de Pé, Secun de la Rosa o José Vicente Moirón son algunos de los nombres que pasarán por la trigésimo séptima edición del Festival de Teatro Clásico de Cáceres, cuyas representaciones comenzarán el jueves 11 de junio y concluirán el domingo, día 28, con diez montajes principales --tres de ellos estrenos-- que volverán al escenario de la plaza de San Jorge, tras descartarse este año el de Santa María.

La programación se completa con 21 espectáculos, además de actividades infantiles, conciertos, cine y pasacalles. El ballet Romeo y Julieta con música de Prokofiev inaugura la sección de escena clásica el 11 de junio y la cantante y actriz Paloma San Basilio se transforma en Dulcinea del Toboso, la amada por Don Quijote, en un espectáculo unipersonal donde actúa y canta, que se podrá ver en dos funciones en el Gran Teatro, el único espectáculo programado bajo techo debido a la infraestructura que necesita la producción.

Además, Albert Boadella escribe y dirige una versión contemporánea de Retablo de las maravillas de la obra homónima de Cervantes que trae al festival Els Joglars en su 65 aniversario en los escenarios. Se podrá ver el viernes, 26 de junio.

No faltará a su cita con Cáceres Rafael Álvarez El Brujo que vuelve con dos funciones de uno de sus grandes éxitos, Lazarillo de Tormes, el miércoles 17 y el jueves 18. Y Pepe Viyuela junto a la arpista Sara Águeda rescata y protagoniza la tercera novela picaresca que se publicó en España, El guitón Onofre (19 de junio), mientras Teatro del Temple presenta la coproducción con la Compañía Nacional de Teatro Clásico La vengadora de las mujeres, el jueves, día 25.

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