Archivo - Vista del embalse de Alcántara en una imagen de archivo - Carlos Criado - Europa Press - Archivo

MADRID/MÉRIDA, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los embalses del Guadiana y del Tajo han crecido y se sitúan esta semana al 72,3 por ciento de su capacidad (con 6.899 hectómetros cúbicos) y al 55,1 por ciento, respectivamente (con 6.087 hectómetros cúbicos).

Cabe recordar que la pasada semana los embalses del Guadiana se encontraban al 71,4 por ciento de su capacidad (con 6.808 hectómetros cúbicos) y los del Tajo al 50,2 por ciento (con 5.554 hectómetros cúbicos).

A nivel nacional la reserva hídrica española almacena un total de 31.950 hectómetros cúbicos (hm3) y está al 57 por ciento de su capacidad, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) consultados por Europa Press. Durante los últimos siete días, ha aumentado un 1,7 por ciento de su capacidad total, es decir, 905 hm3.

Es la primera vez que los embalses almacenan más agua que la semana anterior desde el boletín del pasado 26 de mayo, cuando la reserva hídrica se encontraba al 84,2 por ciento.

En comparación, el año pasado estaba al 53,4 por ciento con 29.935 hm3, mientras que la media de la última década para este punto del año está en 44,7 por ciento con 25.091 hm3.

Desde el último informe del martes pasado, las precipitaciones han afectado considerablemente a toda la Península. La máxima se ha producido en la estación de Vigo (Aeropuerto), donde se han recogido 199,1 litros por metro cuadrado (la/m2).

En este marco, la vertiente atlántica está al 59,2 por ciento con 25.137 hm3 y la mediterránea, al 49,9 por ciento con 6.813 hm3.

En total, hay tres cuencas que se encuentran por encima del 70 por ciento: las Cuencas internas de Cataluña (77,4%), Guadalete-Barbate (74,3%) y el Guadiana (72,3%). Además, cuatro están por arriba del 60 por ciento: el Guadalquivir (69,1%), el Tinto, Odiel y Piedras (62,9%), la Cuenca Mediterránea Andaluza (62,4%) y las Cuencas internas del País Vasco (61,9%).

El resto de cuencas no superan el 60 por ciento. Está el Tajo al 55,1 por ciento, el Júcar al 52,3 por ciento, el Cantábrico Occidental al 48 por ciento, el Cantábrico Oriental al 47,9 por ciento, el Segura al 46,5 por ciento, el Miño-Sil al 46,3 por ciento, el Ebro al 45,3 por ciento, Galicia Costa al 43,7 por ciento y el Duero al 42,7 por ciento.