Los embalses del Guadiana y el Tajo se sitúan esta semana por encima del 61% de su capacidad

Archivo - Embalse alavés de Maroño - EUROPA PRESS - Archivo

MÉRIDA/MADRID, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los embalses de la cuenca del Guadiana se sitúan esta semana al 61,2 por ciento de su capacidad, mientras que los del Tajo están al 61,6 por ciento, según los datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) recogidos este miércoles por Europa Press.

De esta forma, la cuenca del Guadiana ha ganado en la última semana un 0,2% de agua embalsada (+19 hm3), hasta los 5.833 hectómetros cúbicos, frente a los 3.936 hm3 de hace un año, y los 4.000 hm3 de media en los últimos años.

Por su parte, el Tajo ha perdido medio punto de agua embalsada, que se traducen en 51 hm3, en la última semana, situándose en 6.816 hm3, también por encima de la situación de hace un año, cuando almacenaba 6.004 hm3, y la media de los últimos 10 años, que es de 5.655 hm3.

DATOS NACIONALES

La reserva hídrica española está al 56,9% de su capacidad y almacena 31.865 de hectómetros cúbicos (hm3) tras ganar en una semana 118 hm3, es decir, el 0,2% de su capacidad total.

Esto supone 6,6 puntos por encima que la media de la última década (donde en este punto del año los embalses estaban al 50,3% con 28.194 hm3) y 4,4 puntos por arriba del 2025 por estas fechas (cuando la reserva hídrica se encontraba al 52,5% con 29.461 hm3).

De acuerdo con Transición Ecológica, las precipitaciones han afectado considerablemente a toda la Península y la máxima se ha producido en San Sebastián - Donostia, donde se han registrado 84,3 litros por metro cuadrado (l/m2).

Por vertientes, la atlántica está al 57,4% y la mediterránea, al 55,1%. Además, la reserva de uso consuntivo --uso humano-- se encuentra al 55,3% con 21.456 hm3. Mientras tanto, la reserva de uso hidroeléctrico está al 60,36% y almacena 10.409 hm3.

Las cuencas que se encuentran por encima del 50% son el Cantábrico Oriental (78,1%); el Cantábrico Occidental (59,8%); el Miño-Sil (61,3%); Galicia Costa (69,7%); las Cuencas internas del País Vasco (85,7%); el Duero (55,4%); el Tajo (61,6%); el Guadiana (61,2%); el Tinto, Odiel y Piedras (89,1%); la Cuenca Mediterránea Andaluza (51,6%); el Júcar (52,3%); el Ebro (58,3%) y las Cuencas internas de Cataluña (85,4%).

En el otro extremo, se encuentran por debajo del 50% Guadalete-Barbate (49,3%); el Guadalquivir (46,8%) y el Segura (26,6%). De acuerdo con el último boletín de la Conferencia Hidrográfica del Segura (CHS), publicado ayer, la cuenca está al 27% con 304 hm3.