Los embalses del Tajo se encuentran esta semana al 54,2% y los del Guadiana al 72,1%

Las tormentas arrastran cenizas y restos del incendio de Burgohondo tiñendo el entorno al embalse de El Burguillo, a 5 de octubre de 2026, en El Barraco, Ávila, Castilla y León (España). - Gabri Solera - Europa Press

MADRID/MÉRIDA, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los embalses del Tajo almacenan 5.988 hectómetros cúbicos, que sitúan sus reservas al 54,2 por ciento de su capacidad, mientras que los del Guadiana guardan 6.875 y se mantienen en el 72,1 por ciento, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) consultados por Europa Press.

De esta forma, la cuenca del Tajo ha perdido 80 hectómetros cúbicos, el 0,7% de su capacidad, mientras que los del Guadiana reducen su merma semanal a 2 hectómetros cúbicos y se mantienen en el mismo nivel que hace una semana.

Si se compara con hace un año, los embalses del Tajo han perdido agua, ya que en la misma fecha de 2025 se encontraban al 61,6 por ciento, y los del Guadiana han incrementado sus reservas, ya que hace un año estaban al 58,1 por ciento.

Ambas cuencas mejoran sus cifras actuales si se compara con la media de los diez últimos años, que se reducen al 46,6 por ciento en el Tajo y al 40% en el Guadiana.

DATOS NACIONALES

Por su parte, la reserva hídrica española almacena 32.687 hectómetros cúbicos (hm3) y está al 58,3% de su capacidad. En total, esta semana ha perdido 517 hm3, es decir, el 0,9% de su capacidad.

Durante esta semana, las precipitaciones han afectado considerablemente a toda la Península. La máxima se ha producido en Barcelona (Aeropuerto), donde se han recogido 248,8 litros por metro cuadrado (l/m2). La vertiente atlántica se encuentra al 60,9% con 25.859 hm3 y la mediterránea, al 50% con 6.828 hm3.

De acuerdo con Transición Ecológica, hay cuatro cuencas por encima del 70%: Guadalete-Barbate (75,3%); Cuencas internas de Cataluña (73%); el Guadiana (72,1%); y las Cuencas internas del País Vasco (71,4%). Además, hay tres que superan el 60%: el Guadalquivir (69,1%); la Cuenca Mediterránea Andaluza (63,9%); y el Tinto, Odiel y Piedras (63,3%).

Asimismo, hay seis que sobrepasan la mitad de su capacidad: el Cantábrico Oriental (57,5%); el Cantábrico Occidental (56,9%); el Miño-Sil (55,1%); el Tajo (54,2%); el Júcar (51,9%); y Galicia Costa (50,1%). Por último, hay tres cuencas que se quedan por debajo del 50%: el Segura (49,3%); el Duero (48,9%); y el Ebro (45,4%).