Los embalses del Tajo y el Guadiana ganan en una semana 1.746 hm3 y superan ya el 71% de su capacidad

Imágenes del embalse del Gergal desembalsando agua. A 2 de febrero de 2026 en Gillena, Sevilla (Andalucía, España). - Francisco J. Olmo - Europa Press

MÉRIDA/MADRID, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La sucesión de borrascas que ha pasado por la península ibérica en las últimas semanas se está dejando notar en los cauces de los ríos y en el agua almacenada en los embalses, que en el caso del Guadiana y el Tajo solo en la última semana han ganado 1.746 hectómetros cúbicos, el equivalente al 8,5% de su capacidad total, y ya se encuentran en ambos casos al 71,4 por ciento.

En el caso del Tajo, actualmente almacena 7.894 hectómetros cúbicos, 1.042 más que hace una semana, tras ganar un +9,4%. Por su parte, el Guadiana acumula 6.814 hm3, 744 más que hace una semana, en la que ha incrementado sus reservas un 7,8 por ciento, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) consultados por Europa Press.

DATOS NACIONALES

En el conjunto nacional, la reserva hídrica almacena 37.706 hectómetros cúbicos (hm3) y está al 67,3% de su capacidad. Durante la última semana los embalses han ganado 4.516 hm3, o lo que es lo mismo, el 8,1% de su capacidad.

En comparación, la semana pasada estaban al 57,2% --8,1 puntos por debajo-- y almacenaban 37.706 hm3. Transición Ecológica informa que la reserva de uso consuntivo --humano-- está al 64,71% con 25.106 l/m2, mientras que la de uso hidroeléctrico se encuentra al 73,06% con 12.600 l/m2.

Esta semana, las precipitaciones han afectado considerablemente a toda la Península por la borrasca de gran impacto 'Kristin', nombrada el pasado 27 de enero. La máxima se ha producido en Vigo (Aeropuerto) donde se han recogido 206,4 litros por metro cuadrado (l/m2).

Todas las cuencas están por encima del 50% excepto el Segura, que sigue a la cola al 31,1% de su capacidad. Superan el 90% Tinto, Odiel y Piedras (94,8%); Cuencas internas del País Vasco (90,5%); y las Cuencas internas de Cataluña (91,6%). Sobrepasan el 80% el Cantábrico Oriental (84,9%); el Cantábrico Occidental (82%); y Galicia Costa (84,6%).

Por lo demás, el Miño-Sil está al 78,1%; el Duero al 64,4%; el Tajo al 71,4%; el Guadiana al 71,4%; Guadalete-Barbate al 69%; el Guadalquivir 59,1%; la Cuenca Mediterránea Andaluza al 58,7%; el Júcar al 54,4% y el Ebro al 68,8%.