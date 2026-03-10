Los embalses del Tajo se mantienen esta semana en el 83% de su capacidad y los del Guadiana en el 85,6%

Embalse y presa de Picadas, a 22 de febrero de 2026, en Aldea del Fresno, Madrid (España). - Gabri Solera - Europa Press

MÉRIDA/MADRID, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los embalses de la cuenca del Tajo almacenan 9.176 hectómetros cúbicos y se mantienen en el 83 por ciento de su capacidad total, mientras que los del Guadiana, con 8.162, están al 85,6 por ciento del total, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) consultados por Europa Press.

Durante la última semana ambas cuencas no han registrado grandes cambios, ya que mientras el Tajo ha ganado 27 hectómetros cúbicos, el 0,2% de su capacidad, el Guadiana a perdido 47, el 0,5%.

En comparación con la misma semana del año pasado, ambas cuencas han aumentado notablemente sus reservas, pues se encontraban al 59,9% en el caso del Tajo, y al 48,3% el Guadiana. Lo mismo ocurre si se compara con la media de los diez últimos años, que se sitúa en 46,9% y 45,8%, respectivamente.

La reserva hídrica española, por su parte, almacena 46.313 hectómetros cúbicos (hm3) y está al 82,6% de su capacidad. Durante esta semana ha perdido 182 hm3, o lo que es lo mismo, el 0,3% de su capacidad.

Aún así sigue bastante por encima de los niveles del año pasado por estas fechas, cuando los embalses almacenaban 34.116 hm3 y estaban al 60,8% de su capacidad --es decir, 21,8 puntos por debajo de la reserva actual--. Según detalla Transición Ecológica, las precipitaciones han afectado considerablemente a toda la Península.

En este marco, la máxima se ha producido en Bilbao (Aeropuerto), donde se han recogido 91,4 litros por metro cuadrado (l/m2). La vertiente atlántica está al 84,3% con 35.772 hm2 y la mediterránea, al 77,2% con 10.541 hm3. En líneas generales, todas las cuencas están por encima del 50% excepto por la del Segura, que a pesar de ser una cuenca que tradicionalmente almacena poca agua ya se sitúa al 48,6% de su capacidad.

Las Cuencas internas del País Vasco están al 100%. Al margen de ellas hay cuatro por encima del 90%: las Cuencas internas de Cataluña (97,3%), el Cantábrico Oriental (91,8%), Tinto, Odiel y Piedras (91,3%) y Guadalete-Barbate (90,8%).

Además, hay ocho por encima del 80%: Galicia Costa (88,7%), el Cantábrico Occidental (86,9%), el Miño-Sil (85,9%), el Guadiana (85,7%), el Duero (85,3%), el Ebro (84,3%), el Guadalquivir (83,6%) y el Tajo (81,2%). Por debajo está la Cuenca Mediterránea Andaluza, que se encuentra al 75%, y el Júcar, que está al 65,7%.