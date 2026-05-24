Emerita Lvdica concluye hoy con la consagración de estandartes y el concierto de bandas sonoras de películas romanas

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MÉRIDA 24 May. (EUROPA PRESS) -

Emerita Lvdica pone este domingo fin a toda una semana de recreación histórica romana con un programa repleto de actividades, incluyendo la consagración de estandartes de la Legio X Gemina y el concierto 'Una de romanos' donde se interpretarán bandas sonoras de películas ambientadas en la Antigua Roma.

La programación de este domingo comienza a las 11,00 horas con la apertura de los espacios de recreación de la Alcazaba, del Pórtico del Foro, de las Morerías y del Parque de las Méridas del Mundo, que permanecerán abiertas hasta las 14,00 horas.

También de 11,00 a 14,00 horas estará abierta la Schola Gladiadores, en los alrededores de la Alcazaba, donde se podrán ver recreaciones de entrenamientos gladiatorios con exposición de materiales y explicación del uso de los mismos.

A las 11,00 horas, en el Circo Romano, se celebrará el Combate de Pancratio, y a la 11,30 horas, en el Anfiteatro, habrá un entrenamiento gladiatorio infantil.

A las 11,30 horas, en el Pórtico del Foro, se recreará un juicio por una pensión de orfandad de un soldado emeritense y en la Alcazaba se realizará una exhibición real de tiro con artillería legionaaria y lanzamiento de pilum.

A las 12,00 horas abrirán los mercados romanos del Templo de Diana, Arco Romano y Graciano -que permanecerán abiertos hasta las 21,00 horas-. A la misma hora, se organizará, en el circo, el Agón Panhelénico, una competición deportiva con las pruebas clásicas de las olimpiadas originales, y una explicación sobre el lanzamiento de hondas en el Pórtico del Foro.

Habrá un taller, también al mediodía, de aspirantes a mercaderes, escaramuzas y ataques a las tropas romanas y recreaciones de tropas urbanas en varios puntos del casco histórico y demostraciones de formaciones militares en el Arco de Trajano.

Otras actividades previstas son un taller de peluquería, utensilios y maquillaje de una Ornatrix, una simulación de una excavación arqueológica, muestras al público de hábitos y costumbres romanos en torno a la alimentación, y de técnicas médicas de la época.

La mañana se completará con una lectura de texto de prosa poética y poesía lírica grecorromanas y una charla sobre aspectos esenciales de la vida de Lucio Vipasanio Agripa.

Ya por la tarde, a las 18,30, se procederá a la sacralización de estandartes de la Legio X Gemina y la renovación de votos y juramentos al emperador Augusto, fundador de la ciudad.

A las 19.30 horas, en el Pórtico del Foro, se ha organizado una adaptación teatral de la Odisea de Homero bajo el título de 'El eterno viaje', seguido, a las 20,30 horas, del concierto 'Una de romanos' a cargo de la Joven Orquesta de la Ciudad de Mérida, la Banda de Música de Mérida, el Coro Caesar, Nerea Samino y las academias de danza Adantea, Isadora y Colectivo Límite Suroeste, que interpretarán bandas sonoras de películas ambientadas en la Antigua Roma en el Teatro Romano.

Por último, a las 21,30 horas, se procederá a la clausura del Emerita Lvdica en el propio Teatro Romano.