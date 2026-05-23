Emerita Lvdica ofrece este sábado la recreación del primer juego de pelota practicado por legiones romanas

Imagen de archivo del 'Harpastum' en Emerita Lvdica - EMERITA LVDICA

MÉRIDA, 23 May. (EUROPA PRESS) -

El festival de recreación histórica Emerita Lvdica celebra este sábado, día 23, en Mérida otra jornada amplia de actividades desde primera hora de la mañana hasta la medianoche en los principales espacios monumentales de la ciudad, y con el 'Harpastrum' (recreación real del primer juego de pelota practicado por las legiones romanas) en el Acueducto de los Milagros como uno de los puntos de atención.

En concreto, la programación ofrecerá al público eventos vinculados a la antigua Augusta Emerita de recreación histórica, rituales, exposiciones, talleres, desfiles, mercados romanos, teatro, venta de esclavos, entre otros.

Así, el programa matinal arrancará a las 09,30 horas con un photocall de temática de circo, que estará disponible en el Museo Nacional de Arte Romano hasta las 20,00 horas. Asimismo, a partir de las 10,30, se desarrollará un taller de diseños romanos en papel, con inscripción previa, en el mismo enclave hasta las 12,30 horas.

El colectivo de recreación histórica y disciplinas deportivas de la Antigüedad de Mérida organiza, a las 11,00 horas en el Acueducto de Los Milagros, el 'Harpastrum', una recreación real del primer juego de pelota practicado por las legiones romanas.

Por su parte, entre las 11,00 y las 14,00 horas se desarrollarán numerosas actividades en distintos enclaves emblemáticos de la ciudad. La primera de ellas será 'Schola', en el lateral del Templo de Diana, una recreación e interpretación de una escuela romana y de los materiales empleados en la época, organizada por la Asociación de Recreacionistas.

También se llevará a cabo un taller de alfarería en el mismo espacio que la actividad anterior, en el que los asistentes podrán fabricar piezas de la época con y sin molde, además de disfrutar de una zona de actividades y manualidades para niños. Asimismo, habrá una presentación de utensilios, productos, indumentaria vinculados al mundo femenino.

Cabe destacar que estas primeras actividades también se desarrollarán por la tarde, entre las 17,00 y las 20,00 horas.

El Parque Calle Graciano (Alcazaba) será escenario de la recreación histórica 'Maleficae romanas con poderes ocultos', que contará la historia de unas brujas romanas con poderes ocultos en un bosque a las que se les pueden pedir que se cumplan deseos, maldiciones o encantamientos de amor, organizado por Kertix Asociación Cultural.

Del mismo modo, la recreación del 'Castra de la legio X Gemina' tendrá lugar en la Alcazaba, organizada por Ara Concordiae, y recreará un espacio castrense y de actividad militar. Asimismo, el pórtico del Foro acogerá un espacio de exposición de joyas y las diferentes "lámparas de araña", así como sus usos y las supersticiones asociadas a la luz.

Además, el espacio de recreación Morerías organiza una exposición de diferentes entornos comerciales y artesanales: textil, cerámico y orfebre; así como, una exhibición de diferentes equipaciones militares con su explicación de las partes, los materiales y la evolución de las mismas.

El parque de las Méridas del Mundo ofrecerá una exposición y divulgación de oficios y actividades de la vida civil romana: artesanos, comerciantes, médicos, esclavos domésticos y rurales, gladiadores y libertos.

Cabe recordar que estas actividades se desarrollarán entre las 11,00 y las 14,00 horas en distintos espacios monumentales de Mérida.

Ya a las 11,30 horas, el Arco de Trajano será escenario de la mesa de reclutamiento de la Legio VII para el alistamiento y captación de nuevos miembros; y a la misma hora, en el pórtico del Foro se llevará a cabo un ritual de un colegio sacerdotal, con la recreación del sacrificio de un animal a la diosa Dia, que aseguraba las buenas cosechas y protegía los cultivos.

PROGRAMA MEDIODÍA

Asimismo, en el Templo de Diana se celebrará una liturgia matronal, con la puesta en valor de la presencia de las matronas en la religión cívica; seguidamente a las 12,00 horas, la Asociación Vlpia Aelia mostrará la importancia del culto imperial en el seno de las legiones.

La exposición de material militar, médico, infantil y relacionado con la educación podrá visitarse en el lateral del Templo de Diana entre las 12,00 y las 14,00 horas, así como de 18,00 a 20,30 horas.

Cabe recordar que los mercados romanos del Templo de Diana, Arco de Trajano y Graciano permanecerán abiertos desde las 12,00 hasta las 00,00 horas del sábado.

A las 12,00 horas habrá una 'Panoplia Legionaria', un conjunto completo de armas, armaduras y equipo que utilizaba un legionario del ejército romano en el Templo de Diana; y a su vez, en el pórtico del Foro se llevará a cabo el diálogo teatralizado 'Galos: Enemigos de Roma".

Seguidamente, a las 12,30 horas, en el Templo de Diana se mostrará cómo se desarrollaba la ceremonia de matrimonio romano más tradicional. Asimismo, dará comienzo un paseo con percusión por los entornos monumentales de Mérida, que se prolongará hasta las 14,00 horas.

El desfile de esclavos iniciará a las 12,45 horas y recorrerá las calles del Foro Romano, San José, Berzocana, San Francisco, Plaza de la Constitución, Arco Trajano, Plaza de España, Santa Eulalia, hasta llegar al Templo de Diana para la venta de los mismos, que dará comienzo a las 13,15 horas.

Finalmente, a la 13,30 horas, se procederá a la consagración de estandartes en el Templo sacro de Trajano y Templo a la Concordia de Augusto, desfilando con las demás legiones bajo el Arco de Trajano.

PROGRAMA DE TARDE

La jornada de la tarde del sábado arrancará de 18,00 a 19,00 horas con la actividad 'Maniobras militares-entrenamiento legionario' en la Alcazaba. A la misma hora, comenzará el recorrido con carro por los mercados para transportar mercancía desde Graciano, Arco de Trajano hasta la llegada al Templo de Diana, a las 20,00 horas.

El Anfiteatro romano será escenario de las 'Ofrendas y oración a la diosa Némesis' a las 18,45 horas. A las 19,00 horas será el turno de dos actividades: en el pórtico del Foro se desarrollará una fábula togata teatralizada y, al mismo tiempo, tendrá lugar un desfile de los participantes en los juegos gladiatorios, que recorrerán el parque de las Méridas del Mundo, la Plaza del Rastro, Romero Leal, Sagasta, José Ramón Mélida y la Plaza Margarita Xirgu.

Seguidamente, a las 19,30 horas, será el turno del recorrido de los estandartes de todas las Legiones participantes en Emerita Lvdica, que recorrerán el Paseo de Roma, Cava, Plaza del Rastro, Romero Leal y Templo de Diana. Finalmente, en este último enclave, se llevará a cabo una charla-exhibición de esgrima legionaria, a partir de las 20,45 horas.

El Anfiteatro romano volverá a ser escenario de juegos y combates gladiatorios de 20,00 a 21,30 horas, con inscripción previa, y a la misma hora, en el pórtico del Foro, habrá un espectáculo de danza, organizado por el Ayuntamiento de Mérida y Colectivo Límite Suroeste.

PROGRAMA NOCTURNO

Ya por la noche, a las 22,00 horas, habrá una representación en el Templo de Diana del culto femenino imperial en las provincias; y media hora después, en el Anfiteatro romano se desarrollará la actividad con inscripción previa del ritual 'Gladiator Nocturno'.

El Museo Nacional de Arte Romano recreará una boda entre dos ciudadanos romanos conforme a lo establecido en el 'ius civile' y siguiendo los rituales del siglo I, a partir de las 22,30 horas.

Al mismo tiempo, el Ayuntamiento de Mérida entregará como acto de agradecimiento las distinciones a las asociaciones de recreación histórica participantes en la XVI Emerita Lvdica, en el Templo de Diana.

La jornada del sábado concluirá con el desfile de las antorchas desde el descendedero Puente romano, El Puente, Plaza de España, Félix Valverde Lillo, Trajano, Plaza de la Constitución, San Francisco, Félix Valverde Lillo, Delgado Valencia, Puerta de la Villa, Berzocana, San José y Foro, a partir de las 23,30.