Empleados de la Administración General de la Junta claman en la calle el fin a la brecha salarial del 25% con España

Pancarta principal de la protesta por la equiparación salarial de los empleados públicos de la Administración General de la Junta en Mérida. - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los empleados de la Administración General de la Junta de Extremadura se han concentrado masivamente frente a la sede de Presidencia, en Mérida, para exigir al gobierno regional que pongan fin a la brecha salarial que vienen soportando con respecto al resto de comunidades autónomas, que sitúan en torno al 25 por ciento de media.

Una situación que califican de "injusta, insoportable y de auténtica emergencia", teniendo además en cuenta además que es el sector de la administración pública autonómica que mayor brecha sufre con respecto a la media nacional, y tras cerrarse el acuerdo para la equiparación salarial de los docentes hace apenas unos días.

Un acuerdo que toman como referencia al marcarse un objetivo "razonable", ha señalado en declaraciones a los medios de comunicación Francisco Damián Méndez, presidente de la plataforma CTSAGEx, entidad que representa a los empleados públicos de la Administración General de la Junta, de "estar en la media, lo más cerca posible de la media", en un plazo de "más o menos tres años".

Méndez celebra el éxito que ha tenido la convocatoria, que ha dejado pequeña la Plaza del Rastro, frente a la sede de la Presidencia de la Junta, para acoger a todos los empleados públicos que se han concentrado, todos ellos ataviados con ropa negra, como símbolo de duelo por la situación en la que se encuentran y para reclamar la equiparación salarial.

"Nos concentramos aquí, frente a la presidencia del Gobierno de Extremadura, para reclamar que pongan fin a esta situación, que es de pura y de auténtica emergencia, y que pongan todos los medios encima de la mesa, todos los recursos, para que esta situación sea superada y abandonemos el luto con el que nos presentamos aquí y podamos superar esta situación tan injusta", ha señalado.

Asimismo, ha celebrado el apoyo recibido en la concentración por CCOO, CSIF, UGT, SGTEX, USO y SIP, que ha sido una de las cuestiones que "más trabajo" les ha costado desde la plataforma, "conseguir el apoyo de todas las organizaciones sindicales", así como hacer comprender a los compañeros que era "muy importante" su presencia en la protesta.

En este sentido, ha remarcado que es un sector que "históricamente se ha movido muy poco", pero hoy celebran que han "respondido" a esta convocatoria que parte de los propios trabajadores, lo cual haya sido, ha dicho, lo que haya provocado que la respuesta haya sido diferente, como diferente esperan que sea también la respuesta del Gobierno para superar "una situación que dura ya demasiados años".

Tras esta movilización, el siguiente paso que dará la plataforma de trabajadores será convocar a las organizaciones sindicales y al propio gobierno de la Junta de Extremadura, para trasladarle sus demandas y "este momento de fuerza" que han logrado con la convocatoria.

En la protesta se han escuchado cánticos apelando a la presidenta de la Junta, María Guardiola, y a la consejera de Hacienda y Administración Pública, Elena Manzano, a sentarse a negociar: "La solución, equiparación", "María Guardiola, estamos en la cola", "María, Elena, mi sueldo ya da pena", o "Como Educación, equiparación", han sido algunas de las consignas más repetidas.

Asimismo, se ha leído un manifiesto, en el que se apela a la unión en una sola voz de este sector "históricamente disperso, dividido y silenciado".

"Todos los grupos y categorías, funcionarios y laborales, sin distinción, declaramos con claridad y firmeza que el abandono histórico que hemos sufrido durante años toca su fin". "Ha llegado el momento que llegamos demasiado tiempo esperando", reza el manifiesto.

Además de los sindicatos con representación en la administración regional, también han apoyado la protesta con presencia de diputados autonómicos los grupos parlamentarios Socialista y Unidas por Extremadura en la Asamblea de Extremadura.