El empleo turístico arranca el año con 33.469 ocupados en Extremadura, un 4% menos que en 2025

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MADRID/MÉRIDA, 18 May. (EUROPA PRESS) -

El empleo turístico comienza el año en Extremadura con 33.469 trabajadores ocupados en el primer trimestre, lo que supone un 4 por ciento menos que en el mismo periodo de 2026.

Mientras, en el conjunto nacional, el empleo turístico comienza el año con un total de 2,93 millones de trabajadores ocupados, lo que supone un 5,3% más que en el mismo periodo de 2026 impulsado por el crecimiento del empleo indefinido y la reducción de la temporalidad.

Entre enero y marzo de 2026, según los datos publicados este lunes por Turespaña, las actividades vinculadas al turismo registraron 146.631 empleados más que en el mismo trimestre del año anterior. Los empleados en el sector turístico en este periodo han constituido el 13,2% del empleo total de la economía española.

Además, el porcentaje de parados sobre activos en actividades turísticas fue del 11,3 por ciento, 0,8 puntos porcentuales menos que en el mismo trimestre del año anterior.

En este primer trimestre del año, las principales actividades turísticas han experimentado crecimientos, excepto en agencias de viajes, donde el descenso fue del 15,4 por ciento. Así, en hostelería el incremento ha sido del 4,2 por ciento, debido a la evolución positiva tanto de los servicios de alojamiento (7,9 por ciento), como de los servicios de comidas y bebidas (3,1 por ciento).

Los ocupados asalariados en turismo en este periodo han ascendido a 2,4 millones, registrando un aumento interanual del 6,9 por ciento. Continúan así las subidas interanuales de los 19 trimestres anteriores. Estos asalariados han mostrado aumentos en transporte de viajeros (7,1 por ciento), hostelería (5,3 por ciento) y otras actividades turísticas (12,5 por ciento).

En hostelería han aumentado tanto los servicios de alojamiento, como los de comidas y bebidas. Dentro de otras actividades turísticas, las agencias de viajes han experimentado un descenso del 14 por ciento. La tasa de asalarización (asalariados/ocupados) ha sido del 84,8 por ciento, 1,3 puntos porcentuales superior a la del primer trimestre del año anterior.

AUMENTAN LOS CONTRATOS INDEFINIDOS.

Los asalariados en el sector turístico con contrato indefinido (86,3 por ciento) han aumentado un 8,2 por ciento interanualmente, lo que supone la decimonovena subida consecutiva. Por su parte, los asalariados con contrato temporal han registrado un descenso del 0,8 por ciento.

La tasa de temporalidad (asalariados con contrato temporal/total de asalariados) en el sector turístico ha sido del 13,7 por ciento, 1,1 puntos porcentuales inferior a la del mismo periodo del año anterior. La tasa de temporalidad total de la economía española se ha situado en el 14,8 por ciento.

En relación al tipo de jornada, los asalariados con jornada completa han representado el 74,5 por ciento del total de asalariados y han aumentado un 5,7 por ciento. Los asalariados con jornada laboral a tiempo parcial han subido un 10,5 por ciento y han representado el 25,5 por ciento.

Por su parte, los autónomos en turismo han sido 446.390, descendiendo un 2,9 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior, con bajadas en hostelería (-1,5 por ciento), transporte de viajeros (-8,8 por ciento) y otras actividades turísticas (-2,3 por ciento).

PAÍS VASCO Y COMUNIDAD VALENCIANA, LAS QUE MÁS CRECEN

En cuanto a la distribución territorial, ha aumentado el número de ocupados en 14 de las comunidades autónomas, entre las que se encuentran Andalucía, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Canarias y Baleares, y ha descendido en el resto, entre las que se sitúa Cataluña.

País Vasco ha registrado el mayor crecimiento, con un 15,8 por ciento, seguido de la Comunidad Valenciana (14,5 por ciento) y Andalucía (13,9 por ciento).

Por otro lado, Cataluña registra un descenso del 7,1 por ciento en el número de ocupados del sector turístico.