La empresa Viales y Obras Públicas reformará la avenida Virgen de la Montaña de Cáceres por 2,7 millones de euros

Archivo - Infografía de la reforma de la avenida Virgen de la Montaña de Cáceres - AYUNTAMIENTO DE CÁCERES - Archivo

CÁCERES 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La empresa madrileña Viales y Obras Públicas S.A será la encargada de llevar a cabo la reforma integral de la avenida Virgen de la Montaña de Cáceres, con un presupuesto de 2,7 millones de euros y un plazo de ejecución de las obras de 18 meses, por lo que se prevé que el proyecto pueda estar terminado a mediados de 2028.

Se trata de la única oferta que se ha presentado a la licitación realizada por el ayuntamiento, por lo que la Mesa de Contratación celebrada este miércoles ha dado el visto bueno a la propuesta de adjudicación a esta empresa, que también está ejecutando en la ciudad parte de la construcción de la Ronda Sureste.

La reforma de una de las vías más emblemáticas de la ciudad está incluida en el Plan de Actuación Integrado (PAI) y cofinanciada por la Unión Europea a través de fondos Feder.

"Hoy hemos dado un paso administrativo clave para hacer realidad un proyecto estratégico para este equipo de Gobierno", ha dicho el concejal de Obras, Víctor Bazo, quien ha recordado que esta obra va a transformar el eje que conecta el Paseo de Cánovas con la zona de San Francisco y "convertirlo así en un gran paseo, donde el peatón sea el verdadero protagonista".

Bazo ha resaltado que se va a mejorar la accesibilidad, el alumbrado con nuevas farolas de doble brazo, se renovarán las zonas ajardinadas, y se incorporará un nuevo mobiliario urbano "para que los cacereños disfruten de una avenida más moderna, más segura y sobre todo más atractiva".

Se trata de uno de los grandes proyectos anunciados por el alcalde Rafael Mateos para esta legislatura y se actuará desde la avenida de España hasta su confluencia con la plaza de Colón, incluido un ramal de la calle León Leal, que se peatonalizará unos metros hasta el cruce con la calle Virgen del Pilar, por lo que habrá que reordenar el tráfico en esta zona.

El proyecto ha sido redactado por la empresa Uninges (Universal de Innovación y Gestión SL), que ganó el concurso que se convocó y que ha diseñado la que será una de las grandes obras que afrontará la ciudad en los próximos meses.

Se contempla una actuación en 10.500 metros cuadrados de superficie en una avenida que tiene 350 metros de largo por 30 de ancho, y que en la actualidad cuenta con un bulevar central que se sustituirá por una gran acera que se va a trasladar a la parte de los números pares de la avenida, es decir, en la zona del CEIP Prácticas y el Espacio UEx.

La decisión de ensanchar la acera de los pares es porque en ese lado se encuentra el colegio y, de esta forma, se refuerza la seguridad en la entrada y salida de los alumnos. Pero también, porque en esa zona de los pares hay 150 plazas de aparcamiento en garajes de edificios frente a las 375 plazas que hay en el lado de los impares.

Con este nuevo espacio lateral se pasará de los seis metros de ancho de ahora a los 14 metros de acera con dos hileras de árboles, mobiliario urbano, farolas de doble brazo y otras mejoras como la renovación de la red de saneamiento y abastecimiento en toda la calle.

También se actuará en el lado de los impares, que es donde se encuentra la Subdelegación del Gobierno, cuya acera ganará amplitud porque se pasará de los dos metros actuales a cuatro metros de ancho. En todo el proyecto se va a emplear pavimento de hormigón con unas losas de gran formato de 100 por 50, en un color con sintonía con el entorno y con un tratamiento especial en la superficie que facilite la limpieza.

En el paseo que se ha diseñado en la zona de los pares se creará un jardín transitable, de 4,5 metros de ancho, que combinará árboles con césped, con bancos y con distinto mobiliario urbano, zonas con plantas y farolas de doble brazo para mejorar la iluminación de la avenida.

UNA CALZADA Y MÁS PASOS DE PEATONES

Respecto a la calzada, se construirá una de doble sentido, de subida y de bajada, con dos carriles de circulación y con aparcamientos en línea en ambos márgenes. Se van a reservar 72 plazas para coches y 14 plazas para motos y bicis y un espacio para cargas y descargas para facilitar la labor de los negocios de la zona.

Otra cuestión importante es que se van a reordenar los pasos de peatones y se pasará de los que hay actualmente a contar con cinco pasos con suelo podotáctil previo para las personas invidentes.

Como novedad y para dar más fluidez al tránsito peatonal en la avenida de España, el primer paso de peatones estará directamente en la esquina donde se ubica el chalé de los Málaga y cruzará a la joyería que hay enfrente, sin tener que adentrarse en la avenida Virgen de la Montaña, como hay que hacer ahora.

El proyecto no contempla una plataforma única pero va a quedar perfectamente diferenciada lo que es la calzada de las aceras para garantizar la seguridad de los peatones. Por lo tanto, se reordena la vía, se gana en seguridad, se ilumina mejor que como está actualmente, se renovará toda la red de abastecimiento y saneamiento, así como la red de riego o de alta y baja tensión, entre otros servicios soterrados que hay en dicha vía.

Respecto a los árboles que hay ahora mismo en la avenida, el alcalde Rafael Mateos indicó en la presentación del proyecto que se mantendrá el mismo número de ejemplares, que son 149 árboles, aunque la ubicación de alguno de ellos habrá que reordenarla debido a las cuestiones técnicas del proyecto.

Las obras se harán por fases para que la vía tenga que estar cortada el menos tiempo posible y no afecte mucho a los vecinos y las actividades empresariales.