Las empresas turísticas afectadas por incendios en Extremadura podrán solicitar las ayudas desde este miércoles

La Junta publicará en un máximo de diez días hábiles una lista provisional con agricultores y ganaderos beneficiarios y las cuantías

La Junta de Extremadura ha publicado este martes en el Diario Oficial de Extremadura el Decreto-Ley 5/2025, de 18 de septiembre, de ayudas extraordinarias y otras medidas urgentes para la recuperación de las zonas afectadas por los incendios forestales acaecidos en Extremadura durante el verano de 2025 y en materia preventiva de incendios forestales.

La norma, que debe ser convalidada por mayoría del Pleno de la Asamblea de Extremadura, fue aprobada el pasado jueves, 18 de septiembre, en una sesión extraordinaria del Consejo de Gobierno.

Según recoge el decreto-ley, consultado por Europa Press, entra en vigor este mismo martes, y las ayudas aprobadas para las empresas del sector turístico afectadas por los incendios se podrán solicitar desde este miércoles, y durante un plazo de un mes.

Asimismo, en cuanto a las ayudas establecidas para el sector primario, indica que el órgano instructor publicará dentro de los diez días hábiles posteriores a la publicación en el Diario Oficial de Extremadura de este Decreto-ley, la relación provisional de beneficiarias, de las cuantías de las subvenciones a percibir e incidencias detectadas.

Quienes no aparezcan en dicha relación y consideren que tienen derecho a percibir la ayuda así como aquellos que consideren incorrecta la cuantía de la relación podrán presentar las justificaciones que estimen pertinentes.

