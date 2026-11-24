La delegada de Festejos, Ana Aragones, presenta la programación de Navidad en Mérida - AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA

MÉRIDA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El encendido del alumbrado navideño este jueves, 26 de noviembre, en Mérida dará paso a más de un mes con casi un centenar de actividades culturales, musicales, deportivas, tradicionales, infantiles y de ocio pensadas para todas las edades y para seguir haciendo de la capital extremeña una "ciudad viva, dinámica, participativa y atractiva" para los visitantes.

Así se ha pronunciado la delegada de Festejos, Ana Aragoneses, que, junto con la delegada de Juventud, Laura Iglesias, han presentado las actividades de la programación de Navidad, en la que el alumbrado navideño será uno de los grandes protagonistas.

De esta forma, desde este jueves, 26 de noviembre, y hasta el próximo 7 de enero más de 1 millón de puntos de luz led iluminarán más de 50 puntos de la ciudad y, entre las novedades, destaca la instalación de una campana gigante de 12 metros de altura en la Plaza de España con más 35.200 luces leds, cortinas holográficas de 23 metros de longitud y decoración diurna.

La delegada ha puesto en valor que el consistorio quiere convertir el acto del encendido extraordinario en un "acontecimiento de ciudad" y en en una auténtica fiesta de bienvenida de la Navidad.

Así, a partir de las 17,30 horas habrá animación infantil en la Plaza de España, que dará pasado al acto de encendido a cargo de representantes del mundo de la cultura y la sociedad emeritense.

Aragoneses ha señalado que la navideña es una de las programaciones más importantes y transversales que desarrolla el Ayuntamiento de Mérida a lo largo de todo el año y que, en este caso, concluirá el 5 de enero con la Cabalgata de Reyes, aunque algunas de las actividades se alargarán hasta el 9 de enero.

Las actividades que ofrecerá Mérida en estas próximas semanas están impulsadas directamente por el Ayuntamiento de Mérida, así como por otras instituciones, actividades privadas, asociaciones vecinales y colectivos.

También ha expuesto la edil que no es una programación cerrada y a ella se incorporarán las actividades específicas del Mercado de Navidad en el Parque López Ayala y de Navilandia, en Ifeme.

Así, destacarán eventos que "hacen ciudad", que "generan convivencia", que dinamizan la economía y el comercio local y que convierten a Mérida en un lugar en el que "merece la pena vivir y disfrutar".

Entre las actividades que se desarrollarán durante más de un mes sobresalen múltiples actuaciones musicales y villancicos, espectáculos en el Teatro María Luisa y en el Palacio de Congresos, talleres de cerámica Navidarte en diferentes barriadas de la ciudad, actividades deportivas, los campamentos urbanos infantiles, visita de carteros reales, jornadas de observación astronómica o la celebración de las preuvas, entre otras

Por su parte, la delegada de Juventud, Laura Iglesias, ha presentado la programación ideada para las próximas fechas navideñas que ofrecerá más de 700 plazas, el mayor número de plazas infantiles en una campaña navideña, ha dicho.

Este hecho evidencia el "firme y continuo compromiso" del Ayuntamiento de Mérida con la conciliación familiar y las alternativas de ocio saludable y alternativo para menores.

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