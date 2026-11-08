La Enredadera de Mérida organiza un paseo para recorrer la geografía urbana de la II República y la Guerra Civil

Cartel de la Ruta por los Lugares de la Memoria de Mérida, que organiza La Enredadera para el sábado, 14 de noviembre de 2026. - LA ENREDADERA

MÉRIDA 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El espacio La Enredadera de Méirda ha organizado para el próximo sábado, 14 de noviembre un paseo por la memoria histórica de la ciudad.

De la mano de los autores del libro 'Extremadura contra el olvido', Ángel Olmedo y Chema Álvarez, el recorrido invitará a conocer la geografía urbana de la II República y de la Guerra Civil en la ciudad.

Lugares olvidados, referencias perdidas en el tiempo, nombres e historias del pasado que pueden permanecer vivas gracias a ser redescubiertas y reivindicadas, según ha informado el espacio cultural.

La ruta arrancará a las 11,30 horas en el local que tiene La Enredeadera en la calle Cimbrón, 1.