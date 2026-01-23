El entrenador de fútbol base detenido en Badajoz está acusado de delitos de intercambio de pornografía y acoso

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ofrece declaraciones a los medios de comunicación en Badajoz. - EUROPA PRESS

BADAJOZ, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El entrenador de fútbol de categorías inferiores y militar de la Base Aérea de Talavera detenido en Badajoz el pasado miércoles, día 21, pasará a disposición judicial este viernes por delitos relacionados presuntamente con el intercambio de pornografía y acoso.

La detención se produjo en una operación desarrollada por la Guardia Civil de Cáceres en la barriada pacense de Las 800 que se encuentra bajo secreto de sumario, razón por la cual el delegado del Gobierno en Extremadura no ha querido aportar más datos, más allá de que se trata del único detenido, si bien no se descartan "otras actuaciones".

Sobre el hecho de que haya sido la Benemérita cacereña quien ha actuado en este caso en la capital pacense, ha explicado que "es un procedimiento que se ha iniciado en la Guardia Civil de Cáceres por alguna conexión". "Se inicia allí, pero lógicamente nosotros somos Extremadura y ha colaborado la comandancia de Badajoz totalmente en este caso".

El Juzgado de Instrucción número 2 de Cáceres es quien lleva este caso, según indican fuentes judiciales a Europa Press, que inciden en que "todavía no ha pasado a disposición judicial" y que la causa es "secreta".

El delegado del Gobierno en la región ha hecho estas declaraciones a preguntas de los medios antes de participar, en el patio del Acuartelamiento de Santo Domingo en Badajoz, en el acto de despedida de la bandera del general de División José Manuel Santiago Marín, jefe de la tercera zona de la Guardia de Extremadura, con motivo de su pase a la situación de reserva.