Escribidores comienza en Cáceres con cuatro días de encuentros entre escritores, cineastas y periodistas

Ceremonia inaugural de Escribidores que celebra su quinta edición en Cáceres del 23 al 26 de septiembre - ESCRIBIDORES

CÁCERES, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Festival Literario de América y Europa Escribidores ha comenzado en Cáceres con la ceremonia inaugural que tuvo lugar en la tarde-noche de este pasado miércoles en el Teatro Capitol, una de las dos sedes donde se desarrollará este certamen que reunirá en la capital cacereña, hasta el sábado 26 de septiembre, a escritores, cineastas y periodistas bajo el lema 'Pantallas y Literatura'. La Filmoteca de Exremadura acogerá también parte de la programación de esta cita.

El consejero de Cultura de la Junta de Extremadura, Laureano León, ha afirmado en la inauguración que este festival "no es solo una cita literaria, sino un puente vivo" que refuerza los vínculos culturales entre las dos orillas del Atlántico. León ha definido la cultura como "un inmejorable motor de desarrollo, de cohesión y de proyección" y ha dado la bienvenida a "cuatro días de literatura, de cine y de pensamiento a un Cáceres que se abre al mundo a través de la palabra".

En su intervención, ha recordado que el festival debe su esencia a la figura del Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, "un escritor que nos enseñó a mirar la condición humana con una lucidez inigualable y que creyó siempre en la literatura como ejercicio de libertad y puente entre fronteras".

"Hoy nos sentamos a dialogar, aprender y comprender en esa mesa que el escritor imaginó tantas veces, una mesa ancha y generosa, donde caben todas las voces, todos los acentos y todas las miradas", ha resaltado el responsable regional ante los asistentes a esta primera sesión de Escribidores, que ha servicio de antesala a un foro que explora los vínculos entre literatura y cine mediante diálogos entre creadores de primer nivel, y a la que también ha asistido el alcalde de Cáceres, Rafael Mateos.

El director de la Cátedra Vargas Llosa, Raúl Tola, ha ejercido de maestro de ceremonias y ha recordado que la relación de la Cátedra con la ciudad arrancó el año pasado con la Bienal Mario Vargas Llosa y ha señalado a Escribidores como "bisagra entre pantallas y literatura", siguiendo el espíritu de Vargas Llosa de aspirar "a la pluralidad, el debate y lo intelectual".

En el turno de intervenciones, la directora y coordinadora general del Consorcio de la Candidatura de Cáceres 2031, Iris Jugo, ha reivindicado el valor de la lectura "porque nos permite conectarnos y escucharnos en estos tiempos tan caóticos".

DAVID TRUEBA Y RAY LORIGA

Tras el acto inaugural, el festival ha arrancado su programación con la primera mesa de diálogo, 'De la página a la pantalla: adaptar no es traicionar', protagonizada por David Trueba y Ray Loriga y conducida por Raúl Tola, en la que ambos escritores y cineastas han reflexionado sobre el paso de la literatura al audiovisual.

Al ser preguntados por qué llegó antes a sus vidas, si el cine o la literatura, ambos han coincidido en que fue la lectura. Trueba ha recordado su descubrimiento infantil de El Lazarillo de Tormes, mientras que Loriga ha señalado que la escritura resulta "más accesible para el pensamiento", al ser el elemento que un niño tiene más a mano.

Los dos autores han hablado de las diferencias entre ambos oficios. Trueba ha señalado que el cineasta necesita financiar y arriesgar antes de tener el producto terminado, algo ajeno a la dinámica del escritor, y que el cine se nutre no solo de las historias de los libros, sino también de sus recursos narrativos. En este punto, Trueba ha reivindicado a la cultura griega como origen de todos los traumas y arquetipos humanos que sigue explorando la ficción contemporánea.

Ambos han recordado además las películas y lecturas que marcaron su infancia, desde Cantando bajo la lluvia hasta El Cochecito, en el caso de Trueba, y el cine de aventuras y Juana de Arco en el de Loriga, coincidiendo en que, aunque el modo de ver cine ha cambiado profundamente, "lo esencial de las películas no cambia".

Sobre si toda adaptación traiciona la obra original, Loriga ha defendido que lo único que no se puede trasladar de un libro a una película es el estilo, aunque sí la trama, los personajes o el sentimiento, poniendo como ejemplo casos en los que la película ha superado a la novela de origen, como El Padrino.

Trueba, por su parte, ha señalado que las adaptaciones pueden resultar "invasivas" para el lector, al ocupar el espacio íntimo que ofrece el libro y ha repasado casos de autores a los que el cine ha perjudicado o beneficiado, desde Stephen King hasta el reciente Nobel húngaro László Krasznahorkai, además de recordar cómo surgió su propia adaptación de Soldados de Salamina, de Javier Cercas.

En el turno de preguntas del público, ambos autores han aceptado el reto de elegir una novela del otro para llevarla al cine. Loriga ha escogido Abierto toda la noche, "por el cariño personal", al ser la novela con la que él y Trueba se hicieron amigos, mientras que Trueba se ha decantado por Lo peor de todo, por "la épica escolar" de la obra y su influencia en generaciones posteriores de escritores. La jornada ha concluido con una firma de libros en el Teatro Capitol.

DIEZ HORAS DE PONENCIAS

A lo largo de cuatro jornadas, el certamen sumará más de 10 horas de ponencias, diálogos y proyecciones, con la participación de nombres como Ian Gibson, Ana Belén, Antonio Soler, Paula Ortiz, Juan del Val, Nativel Preciado, Benito Zambrano o Jesús Carrasco, entre otros muchos autores y profesionales del cine y la literatura. Durante los cuatro días del festival, el Teatro Capitol contará además con un punto de venta de libros a disposición del público asistente.

El festival Escribidores prosigue este jueves, 24 de septiembre, con tres citas repartidas entre el Teatro Capitol y la Filmoteca de Extremadura. A las 18,00 horas se celebrará 'Escribir, el espejo del alma: la salud mental en la ficción para jóvenes', un diálogo entre la escritora extremeña Inma Rubiales, autora de referencia del romance juvenil, con novelas como Un amigo gratis o Hasta que nos quedemos sin estrellas, en las que aborda con frecuencia el bullying, la autoestima y la salud mental desde la mirada de los adolescentes, y el periodista Fernando Alcalá.

A las 19,00 horas, la Filmoteca de Extremadura acogerá una sesión de 'La memoria prestada' dedicada a Federico García Lorca, con la proyección de La casa de Bernarda Alba (Mario Camús, 1987) y la participación del hispanista Ian Gibson, autor de referencia en la biografía del poeta granadino, y de la actriz Ana Belén, que da vida a Bernarda Alba en esta adaptación, en un diálogo conducido por Luis Alegre.

La jornada de este jueves se cerrará a las 19,30 horas con la mesa 'Literatura y sociedad: hablar con los distintos', en el Teatro Capitol, en la que el cantautor Ramoncín y la periodista Lucía Méndez conversarán con Juanma Lamet sobre la convivencia con quienes son diferentes.

Las actividades de Escribidores 2026 son de acceso gratuito. El programa completo, con horarios, espacios y participantes, puede consultarse en la página web escribidores.es.