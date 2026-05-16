El escritor Juan Miguel Zunzunegui presenta su libro sobre Hernán Cortés junto a Nacho Cano el 4 de junio en Cáceres

Archivo - El escritor Juan Miguel Zunzunegui. - FUNDACIÓN RAFAEL DEL PINO - Archivo

CÁCERES 16 May. (EUROPA PRESS) -

El escritor mexicano Juan Miguel Zunzunegui presentará su libro 'Hernán Cortés, encuentro y conquista' el próximo 4 de junio en Cáceres en un acto en el que también participará el músico Nacho Cano, responsable del prólogo de la obra.

La presentación está organizada por la Fundación Unidos por la Historia en asociación con el Hotel Palacio de Godoy de Cáceres. El acto será en el propio hotel, a las 19,00 horas, y contará también con la intervención de la presidenta de la fundación, Beatriz Paredes, quien impulsará un "diálogo abierto" sobre las interpretaciones históricas en torno a la conquista de América y el mestizaje.

La obra, según destaca la organización del evento en un comunicado, propone una "revisión" de la figura de Hernán Cortés, de origen extremeño, y busca reabrir el debate histórico sobre su legado en México.

Por su parte, Zunzunegui (Ciudad de México, 1975) es escritor, historiador, académico y conferenciante, y reconocido por su enfoque revisionista e hispanista, "centro en el análisis crítico de la historia de México e Hispanoamérica y en la revisión de la denominada 'Leyenda Negra' desde una perspectiva alejada de los relatos nacionalistas tradicionales".

La actividad se enmarca en el trabajo de la Fundación Unidos por la Historia, que bajo el lema 'Quien conoce su pasado puede construir un futuro mejor', tiene como objetivo "fortalecer la cohesión social a través del conocimiento" de la "historia común".

"En un contexto de creciente polarización, Unidos por la Historia reivindica el conocimiento histórico como una herramienta que nos ayuda a comprender quiénes somos y a fortalecer los vínculos que compartimos", agrega el comunicado.