La Escuela de Letras de Extremadura incorpora dos nuevos cursos de Periodismo Cultural y Narración Secuencial

Presentación de la Escuela de Letras de Extremadura de Aupex - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Escuela de Letras de Extremadura ha puesto en marcha una nueva edición con cuatro cursos especializados, dos de ellos novedosos, 'Periodismo Cultural' y 'La narración secuencial', dirigidos a personas mayores de 16 años interesadas en desarrollar su escritura, ampliar sus conocimientos literarios o descubrir nuevas formas de creación.

El proyecto, impulsado por la Asociación de Universidades Populares de Extremadura (Aupex), contará con un cupo de 20 plazas por curso. El plazo de inscripción permanecerá abierto del 13 al 31 de agosto y la actividad académica se desarrollará entre los meses de septiembre y diciembre en modalidad online.

El programa ha sido presentado este lunes por el secretario general de Cultura, José Luis Gil Soto, y la directora del Área de Cultura y Programas Culturales de la Asociación de Universidades Populares de Extremadura (Aupex), Marta del Pozo.

En este sentido, Del Pozo ha explicado que la principal novedad de esta edición es la incorporación del curso 'Periodismo Cultural', impartido por el periodista y escritor Javier Morales, que se desarrollará del 10 al 18 de septiembre y en el que el alumnado aprenderá "géneros, técnicas y herramientas para comunicar la cultura con rigor, creatividad y capacidad de análisis".

Asimismo, 'La narración secuencial: una aproximación al lenguaje del cómic', también novedad y dirigido por el ilustrador e historietista Borja González, se impartirá del 18 al 30 de septiembre y combinará "contenidos teóricos y prácticos para conocer la evolución de la narración secuencial, interpretar sus códigos expresivos y desarrollar historias a través de la imagen y la palabra".

La programación se completa con dos propuestas que ya se impartieron en la convocatoria anterior: 'Literatura y artes visuales', a cargo de Juan Luis López del 21 de octubre al 9 de diciembre, y 'Lo experimental en lo poético', dirigido por Antonio Gómez del 28 de octubre al 11 de diciembre. Ambos profesores son "referentes en los ámbitos de la creación visual y la experimentación literaria".

Cabe recordar que todos los cursos tendrán una duración de entre 15 y 20 horas lectivas, lo que favorecerá la participación de personas desde cualquier punto de Extremadura y ofrecerá "un espacio de aprendizaje, experimentación y creación en torno a la literatura y otras disciplinas artísticas".

El secretario general de Cultura, José Luis Gil Soto, ha subrayado que desde la Administración Pública se desempeña "un papel parecido al mecenazgo en este tipo de acciones". En este sentido, ha explicado que se trata de "apoyar iniciativas de manera económica e institucional para que siga existiendo la creación literaria, al ser interesantes y llegar a la mayor parte posible de la población".

Además, ha destacado la "experiencia territorial" como una de las "grandes fortalezas" de esta iniciativa, al "trabajar desde la proximidad". Por último, Soto les ha deseado "una actividad prolífica y mucho éxito" a la Escuela de Letras, con el fin de que "continúen año tras año".

120 PARTICIPANTES EN 2025

La Escuela de Letras mantiene una programación paralela. En esta línea, la directora del Área de Cultura de Aupex, Marta del Pozo, ha explicado que, de los 120 participantes en los cursos realizados en la anterior edición, 48 presentarán sus antologías el próximo 17 de septiembre, a las 17,30 horas, en modalidad online.

En este encuentro se darán a conocer las antologías 'Textos dramáticos I'; 'Literatura y artes visuales'; y 'Revista ensamblada', con la participación de Antonio Gómez, Juan Luis López y Virginia Campón, junto a Antonio Girol, de la Editora Regional de Extremadura, y Marta del Pozo, de Aupex.

'ENTRE LÍNEAS'

El ciclo 'Entre Líneas' acercará por primera vez la literatura al público de manera presencial en la Biblioteca Pública Rafael Sánchez Ferlosio de Coria el próximo 24 de septiembre, con la participación de Juan Luis López, presentado por Myriam Navas, coordinadora del Plan de Fomento de la Lectura.

El 29 de octubre llegará este ciclo a la Biblioteca Pública Municipal Arturo Gazul de Llerena con Borja González y será presentado también por Myriam Navas.

Cabe destacar que serán retransmitidas a través del canal de YouTube de Aupex y que, según ha indicado Del Pozo, "esta novedad nos abrirá las puertas a los clubes de lectura y a las personas que son asiduas a las bibliotecas, así como a aquellas que participan en talleres literarios y son cercanas a estos territorios".

MÁS DE 2.500 VISUALIZACIONES

El ciclo de presentaciones de novedades editoriales de la Escuela de Letras, en colaboración con la Editora Regional de Extremadura, acercará al público algunas de las publicaciones "más recientes del panorama literario extremeño", tras registrar en 2025 "más de 2.500 visualizaciones de las presentaciones literarias", ha señalado Del Pozo.

El programa comenzará el 1 de octubre con 'Del exilio y sus retornos', de Ibai Pascual, y continuará el 8 de octubre con 'Nomadeo argelino y otros exilios', de Julio César; el día 15 será el turno de 'Encaje', de Chus García, y el 22 de octubre se presentará 'Cartas desde París', de María Dolores Olgado.

Durante el mes de noviembre, Juan Ramón Santos y Mafalda Santos presentarán 'Una aventura al pastel' el día 5; el 12 será el turno de 'Jacobo Rodríguez Pereira y su método fisiológico', de Juan M. Pérez; y, finalmente, el día 19 se presentará 'Retrato de grupo en la pintura extremeña', de Ramón Hernández.

Todas las presentaciones estarán conducidas por Antonio Girol, director de la Editora Regional de Extremadura, y se celebrarán todos los jueves en formato online a las 17,30 horas.

La directora del Área de Cultura y Programas Culturales de la Asociación de Universidades Populares de Extremadura (Aupex), Marta del Pozo, ha subrayado que este proyecto pretende "mantener viva la creación literaria y acercar a los autores y obras extremeñas", y ha destacado "la riqueza de la producción literaria de la región y la cantidad y calidad de sus autores".

Asimismo, ha indicado que desde la Escuela de Letras se pretende "aportar conocimiento e incentivar la creación literaria para que los extremeños tengan la oportunidad de experimentar esta modalidad artística".

Finalmente, Del Pozo ha asegurado que el "proyecto funciona" y es de "interés para la población", lo que les motiva a "continuar y esperar que todas las novedades literarias y formativas que se presentan sean del gusto de los extremeños".

Toda la información sobre los cursos, profesorado, calendario e inscripciones puede consultarse en la página web de la Escuela de Letras.

Cabe recordar que la Escuela de Letras de Extremadura es una incitativa de Aupex, en colaboración con la Consejería de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes de la Junta de Extremadura, a través de la Editora Regional de Extremadura y el Plan de Fomento a la Lectura, así como la Asociación de Escritores y Escritoras de Extremadura (AEEX).