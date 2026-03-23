La Escuela de Tráfico de la Guardia Civil realiza un recorrido formativo por cinco provincias con 50 motocicletas

Prácticas de conducción de la Guardia Civil - GUARDIA CIVIL

MÉRIDA, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Escuela de Tráfico de la Guardia Civil de Mérida (Badajoz) desarrolla una actividad formativa en carretera que recorre las provincias de Badajoz, Cáceres, Ávila, Toledo y Madrid, en la que participan un total de 50 motocicletas de la Agrupación de Tráfico, acompañadas de distintos vehículos de apoyo, entre los que se encuentran un furgón taller y una ambulancia de soporte vital básico.

Esta actividad se enmarca en los últimos adiestramientos prácticos del X Curso de la Especialidad de Tráfico, en la modalidad de motorista. En ella participan los alumnos, junto a profesores e instructores de la citada Escuela, con el objetivo de reforzar sus capacidades en la conducción de motocicletas en condiciones reales de circulación, informa en nota de prensa la Guardia Civil.

El recorrido, de aproximadamente 1.400 kilómetros, se inicia en la ciudad de Mérida (Badajoz), sede de la Escuela de Tráfico, y se desarrollará a lo largo de tres días por las provincias de Badajoz, Cáceres, Ávila, Toledo y Madrid.

Además, durante la jornada de este martes, día 24, en su recorrido pasará por el Colegio de Guardias Jóvenes de Valdemoro, para acercar su labor diaria a los alumnos de formación, compartiendo experiencias y mostrando de primera mano las exigencias del servicio en carretera, y por el Centro Especial del Instituto Social de las Fuerzas Armadas, centro ocupacional gestionado por el ISFAS, y asociado a la Comunidad de Madrid, para la atención de las personas con discapacidad intelectual, familiares de los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil.

La finalización del X Curso de la modalidad de motorista está prevista para el próximo 30 de abril en Mérida, donde los alumnos recibirán el título que les habilita para solicitar un cambio de destino e incorporarse a alguna de las unidades de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil.