El espacio BelleArtes de Cáceres inaugura este año sus exposiciones con los artistas Fernando Cancho y Laura Barrantes

Cartel de la exposición de Fernando Cancho en el espacio BelleArtes de Cáceres - BELLEARTES

CÁCERES, 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

El espacio BelleArtes de Cáceres inaugura su calendario de exposiciones de 2026 con una muestra del artista Fernando Cancho, que se podrá visitar a partir de este viernes, día 9, y hasta el 24 de enero.

El artista Fernando Cancho (Cáceres, 1981), conocido en redes sociales como 'Artktovi', presenta la exposición titulada 'Mecanimos propios', en la que reafirma su personal lenguaje visual dentro del arte contemporáneo.

Desde sus inicios, Cancho mostró un temprano interés por las artes plásticas, formándose en la Escuela de Bellas Artes Eulogio Blasco de Cáceres. Posteriormente, tras varios años de residencia en Madrid, continuó su desarrollo artístico de manera independiente, construyendo una trayectoria sólida y coherente.

Actualmente forma parte al elenco de artistas de 'Estudio Inverso' de Carabanchel (Madrid), donde tiene su estudio artístico de desarrollo y creación.

Su obra ha sido expuesta en numerosos espacios y galerías a nivel nacional, con más de veinte exposiciones colectivas y más de quince muestras individuales en Madrid, Barcelona o Almería, entre otras provincias.

Entre sus hitos recientes destaca su participación en Hibrid-Feria de Arte Contemporáneo 2024, Artbattalionfest25, Cruza Carabanchel 2025, así como el reconocimiento obtenido al ser ganador del XII Certamen Calle25 por votación popular.

El trabajo de Fernando Cancho se caracteriza por un estilo geométrico y colorido, que se manifiesta a través de diferentes técnicas y formatos. Su proceso creativo bebe de influencias como el diseño, la arquitectura y la estética retro, con referentes como Peter Halley. En sus obras, el artista plantea una interacción directa con el espectador, generando espacios inversivos que buscan activar la percepción y la atención del público.

Ejemplo de ello lo tenemos en los diferentes murales y fachadas para marcas que ha desarrollado, asi como en sus soportes de diferentes formato. Esta exposición supone una nueva oportunidad para acercarse a la obra de un creador con identidad propia, cuya evolución lo ha consolidado como una voz reconocible dentro del panorama artístico contemporáneo.

Su obra estará expuesta en el espacio BelleArtes de Cáceres, situado en la calle Donoso Cortés, y se podrá visitar del 9 al 24 de enero de 2026, en horario de 19,00 a 24,00 horas, de jueves a sábados.

LAURA BARRANTES EN LA SALABE

También el viernes día 9, a las 21,00 horas, se presenta la exposición 'Rabidwasp' que se podrá ver en la SalaBe con la artista Laura Barrantes como protagonista. Se trata de una ilustradora impulsada por la exploración de la emoción, el caos y la feminidad.

Su conexión con el arte comenzó a los cuatro años y esa pasión le llevó a formarme desde joven, asistiendo a talleres y, posteriormente, ingresando a los 14 años en la Escuela de Bellas Artes de Eulogio Blasco (Cáceres) en la modalidad de dibujo. Tras finalizar el bachillerato de artes plásticas, ha continuado su desarrollo creativo de manera independiente.

Actualmente, su obra se centra en la experimentación con texturas digitales y contrastes, marcada por una influencia underground. "Busca que sus ilustraciones, a través de la intensidad y la emoción, revelen también una fragilidad inherente y cierto desequilibrio", informa la organización.

Laura Barrantes concibe el arte como una herramienta esencialmente reivindicativa, "un medio para generar conversación y reflexión a través de la belleza y el conflicto".