Estabilizado y con evolución favorable el incendio forestal en la Urbanización Campo Pino de Badajoz

Archivo - Helicóptero del Infoex, en una imagen de archivo
Archivo - Helicóptero del Infoex, en una imagen de archivo - INFOEX - Archivo
Europa Press Extremadura
Publicado: miércoles, 24 junio 2026 20:09
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   BADAJOZ, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

   El Plan de Lucha contra Incendios Forestales de Extremadura (Infoex) ha desactivado el nivel 1 de peligro en el incendio forestal declarado este miércoles, día 24, en la Urbanización Campo Pino en término municipal de Badajoz.

   Así, el incendio se encuentra ya estabilizado, con evolución favorable, y sin frentes activos que lo hagan avanzar, según informa el Infoex.

   En la extinción trabajan medios del Plan Infoex. En concreto, una unidad de bomberos forestales terrestres y un agente del medio natural.

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