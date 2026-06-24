Estabilizado y con evolución favorable el incendio forestal en la Urbanización Campo Pino de Badajoz

Archivo - Helicóptero del Infoex, en una imagen de archivo - INFOEX - Archivo

BADAJOZ, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Plan de Lucha contra Incendios Forestales de Extremadura (Infoex) ha desactivado el nivel 1 de peligro en el incendio forestal declarado este miércoles, día 24, en la Urbanización Campo Pino en término municipal de Badajoz.

Así, el incendio se encuentra ya estabilizado, con evolución favorable, y sin frentes activos que lo hagan avanzar, según informa el Infoex.

En la extinción trabajan medios del Plan Infoex. En concreto, una unidad de bomberos forestales terrestres y un agente del medio natural.