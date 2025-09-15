Estabilizado el incendio forestal en Monroy, que desactiva el nivel 1 de peligrosidad

MONROY (CÁCERES), 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Plan de Lucha contra Incendios Forestales en Extremadura (Infoex) ha dado por estabilizado el incendio forestal declarado este lunes cerca de la localidad pacense de Monroy, por lo que ha desactivado el nivel 1 de peligrosidad.

Se mantienen en la zona siete unidades de bomberos forestales terrestres y una aérea, además de un helicóptero, dos agentes del Medio Natural y dos técnicos de extinción, según los datos aportados por la Consejería de Gestión Forestal, que destaca la "evolución favorable" del incendio.

Cabe recordar que el incendio se ha declarado en la mañana de este lunes en varios puntos de una cuneta de la carretera EX-390, que une las localidades cacereñas de Monroy y Talaván.