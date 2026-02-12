Las estaciones de aforo del Tajo en nivel de aviso rojo se mantienen en 24 y desembalsan agua 27 presas

MÉRIDA, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El número de estaciones de aforo del Tajo que superan el umbral de aviso hidrológico rojo se mantienen en 24 y un total de 27 presas están desembalsando significativamente con motivo de las precipitaciones registradas durante los últimos días, la situación de los embalses y la previsión meteorológica, nueve de ellas en nivel de aviso rojo.

De las 24 estaciones en nivel rojo, un total de 12 se concentran en Castilla-La Mancha, siete en Madrid y cinco en Extremadura, ha informado la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) en nota en nota de prensa.

Las estaciones en Extremadura son la AR43 Jerte en Galisteo, la AR50 Almonte en Molino Buitrera, la MC05 Tiétar en Valverde La Vera-Losar, la MC06 Tiétar en Casatejada Jaraiz.Bazagona y la MC07 Alagón en Coria.

El aviso de nivel rojo se refiere a situaciones hidrológicas muy peligrosas con probable inundación de zonas habitadas y cortes de vías de comunicación importantes siendo recomendable reforzar las medidas de protección y los bienes expuestos.

Asimismo, con motivo de las precipitaciones registradas durante los últimos días, la situación de los embalses y la previsión meteorológica, un total de 27 presas de la cuenca del Tajo, nueve de ellas en nivel de aviso rojo, están desembalsando con avisos hidrológicos para mantener los resguardos estacionales.

En Extremadura, con nivel rojo están desembalsando Cedillo (3.950 m3/s), Alcántara (3.125 m3/s), Valdecañas (1.360 m3/s), Valdeobispo (500 m3/s) y Jerte-Plasencia (140 m3/s).

Cabe destacar que en el caso de Cedillo, Alcántara y Valdecañas se ha declarado el Escenario 0 o de control de la seguridad debido a que las condiciones existentes y las previsiones aconsejan una "intensificación de la vigilancia" y el control de la presa, no requiriéndose la puesta en práctica de medidas de intervención para la reducción del riesgo.