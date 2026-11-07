Esther Gamero, elegida candidata del PSOE a la alcaldía de Alburquerque en las elecciones de mayo de 2027

Esther Gamero, elegida candidata del PSOE a la alcaldía de Alburquerque en las municipales de 2027. - PSOE PROVINCIAL DE BADAJOZ

ALBURQUERQUE (BADAJOZ), 7 (EUROPA PRESS)

El PSOE de Alburquerque ha elegido a Esther Gamero Samino como candidata a la Alcaldía para las elecciones municipales de mayo de 2027.

Gamero, que actualmente es concejala en el ayuntamiento de la localidad, asumirá la responsabilidad de encabezar la candidatura socialista, "aportando su experiencia en la política municipal y su conocimiento de las necesidades y demandas de los alburquerqueños y alburquerqueñas", según ha resaltado la formación socialista en un comunicado.

"Asumo este reto desde la responsabilidad y con la firme voluntad de trabajar para mejorar la vida de mis vecinos y vecinas, escuchar sus necesidades y situar a Alburquerque en el lugar de referencia que merece", ha asegurado Gamero.

La candidata ha insistido en que su objetivo es seguir trabajando por el futuro de la localidad, aprovechando sus oportunidades y poniendo siempre a los alburquerqueños "en el centro de cada decisión".

Por su parte, el secretario general del PSOE de la provincia de Badajoz, Manolo Borrego ha destacado la necesidad de que "cada vez más mujeres den un paso al frente y asuman responsabilidades en política", puesto que considera que su participación y liderazgo "son fundamentales para construir una sociedad más igualitaria".

Asimismo, ha señalado que la experiencia de Gamero como concejala y su conocimiento de Alburquerque constituyen una "base importante" para afrontar esta nueva etapa, mostrándose "convencido" de que su compromiso con el municipio será el motivo por el que, en mayo de 2027, "consiga la vara de mando".