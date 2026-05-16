Un estudio ofrece claves para mejorar la rehabilitación de la arquitectura tradicional extremeña

Arquitectura tradicional extremeña - COADE

MÉRIDA 16 May. (EUROPA PRESS) -

Un proyecto europeo ha desarrollado una nueva herramienta que analiza materiales y sistemas constructivos tradicionales de Extremadura para facilitar que las rehabilitaciones de edificios en la región sean más eficientes y respetuosas con el patrimonio.

Se trata del proyecto Feenert que ha desarrollado un estudio técnico que analiza materiales, elementos y sistemas constructivos tradicionales presentes en Extremadura, con el objetivo de conocer mejor su comportamiento energético y facilitar futuras intervenciones compatibles con la conservación del patrimonio.

El documento, titulado 'Estudio y catálogo: fichas sistemas constructivos tradicionales en zona Euroace. Caracterización energética', se centra en soluciones propias de la arquitectura vernácula y tradicional, como muros de piedra, muros de tierra, entramados de madera, forjados, bóvedas y cubiertas. El trabajo forma parte de la actividad dedicada a la evaluación de riesgos asociados al cambio climático en entornos construidos de carácter tradicional.

El estudio parte de una realidad especialmente relevante para la región, y es que, según explica el Colegio de Arquitectos de Extremadura en un comunicado, muchos edificios históricos y tradicionales, especialmente en el medio rural, "necesitan adaptarse a las exigencias actuales de confort, eficiencia energética y sostenibilidad", pero cualquier intervención "debe respetar sus valores constructivos, patrimoniales y territoriales".

Para ello, el catálogo recoge información sobre materiales tradicionales como piedra, tierra, madera, morteros, pastas y cerámicos, y analiza variables térmicas que ayudan a comprender cómo se comportan estos edificios frente al calor, el frío o la humedad.

El resultado es una herramienta para arquitectos, técnicos, administraciones públicas, investigadores y profesionales de la rehabilitación, ya que permite disponer de una base técnica para estudiar soluciones de mejora energética sin perder la identidad de la arquitectura tradicional.

Además, el documento contribuye a poner en valor los saberes constructivos tradicionales y puede servir como apoyo para futuras guías, inventarios patrimoniales, bases de datos técnicas y procesos de formación vinculados a la rehabilitación energética.

El proyecto Feenert está cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) a través del programa Interreg España-Portugal (Poctep).