Evolución favorable en el incendio de Valverde de la Vera que ha afectado ya a 300 hectáreas de matorral

El incendio forestal en Valverde de la Vera (Cáceres), que se encuentra en nivel 0 de peligrosidad, evoluciona de forma "favorable" y ha afectado ya a 300 hectáreas de matorral.

Actualmente trabajan en la extinción del mismo medios del Plan Infoex y del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco).

Entre ellos, siete unidades de bomberos forestales aéreas y dos terrestres, 15 medios aéreos, un técnico de extinción, y un agente del medio natural, hasta un total de 72 intervinientes, según informa la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural de la Junta de Extremadura.

En cuanto a la situación de los otros incendios forestales declarados durante este pasado fin de semana en la región, el de Cuacos de Yuste se encuentra estabilizado; el de Aldeanueva de la Vera extinguido; y el de Navalmoral de la Mata controlado (y ha afectado a ocho hectáreas).