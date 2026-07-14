Evoluciona de forma "favorable" un incendio forestal en Badajoz cercano a viviendas aisladas

Imagen del incendio forestal en Badajoz a las 15,30 horas del 14 de julio de 2026 - INFOEX

BADAJOZ, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un incendio forestal declarado este martes, día 14 de julio, en Badajoz cercano a viviendas aisladas evoluciona de manera "favorable".

El fuego, que ha llegado a tener activado el nivel 1 de peligro, aunque éste ya ha sido desactivado, se encuentra "estabilizado" y "sin frentes activos que lo hagan avanzar", informa el Infoex.

En las tareas de extinción trabajan medios del Plan Infoex y de la Diputación de Badajoz. En concreto, una unidad de bomberos forestales terrestres, y un agente del Medio Natural.