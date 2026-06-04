El exdiputado de Cultura de Diputación de Badajoz niega influencias para cambiar el puesto a David Sánchez

El exdiputado de Cultura de la Diputación de Badajoz, Francisco Martos, en su declaración como investigado en el caso David Sánchez ante la Audiencia Provincial de Badajoz, a 4 de junio de 2026. - EUROPA PRESS

BADAJOZ, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El exdiputado de Cultura de la Diputación de Badajoz Francisco Martos, ha negado este jueves haber recibido influencias, o haberlas ejercido, para la modificación de puesto de David Sánchez en 2022, al de jefe de la Oficina de Artes Escénicas.

Martos se ha pronunciado de esta forma este jueves en su declaración como investigado en el juicio que se desarrolla en la Audiencia Provincial de Badajoz sobre la contratación en 2017 de David Sánchez -hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez- como coordinador de actividades de los conservatorios de la Diputación de Badajoz, y posteriormente como jefe de la Oficina de Artes Escénicas y de la contratación en 2024 de Luis Carrero, exasesor de Moncloa, como coordinador de actividades transfronterizas.

Martos fue el diputado encargado de firmar la modificación del puesto de David Sánchez en 2023, pero ha negado tener más participación en este expediente, así como haber recibido o haber influido en el cambio, de manera que ha rechazado haber adaptado el puesto a los gustos del hermano del presidente.

"No, a esta altura ya, de mi tiempo político, influencia poquita, poquita", ha trasladado en su declaración Martos, quien fue diputado de Cultura entre 2019 y 2023 y es, desde 2015, alcalde de Castuera por el PSOE.

Cuestionado por su propio letrado si le veía sentido a modificar el puesto en 2022, Martos ha asegurado que le hubiese aumentado la retribución: "No quiero que se interprete como una broma, pero visto desde hoy, yo le hubiera subido el sueldo a David Sánchez", ha comentado.