La exdirectora de Cultura defiende que en la plaza que ocupó David Sánchez se eligió al candidato "más idóneo"

La exdirectora del Área de Cultura, Elisa Moriano, declara ante el tribunal en el juicio por la contratación del hermano de Pedro Sánchez - EUROPA PRESS

BADAJOZ 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La directora del área de Cultura de la Diputación de Badajoz en 2016 y 2017, Elisa Moriano, ha defendido que en el proceso de adjudicación de la plaza de coordinador de actividades de los conservatorios, que ocupó David Sánchez, hubo un "trato igualitario" y se realizaron las preguntas "pertinentes" en función del proyecto presentado, así como que "se eligió al candidato más idóneo, ya está".

Elisa Moriano se ha pronunciado de esta forma en su declaración como investigada ante el tribunal que juzga la contratación del hermano de Pedro Sánchez en la Diputación de Badajoz en 2017, en la que únicamente ha respondido a las preguntas de su abogado en una intervención que durado siete minutos.

En su intervención, Elisa Moriano ha negado que se produjera una reunión en octubre de 2016 entre el presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallado; la diputada de Cultura, Cristina Núñez, y ella misma, para decidir la creación de esta plaza de coordinador de actividades los conservatorios.

"Nunca hubo ninguna reunión, yo nunca me reunió con ellos dos juntos, y mucho menos para hablar de la creación de algún tipo de puesto o algo así. Para nada", ha replicado Moriano a su abogado a preguntas sobre esta reunión, y sobre si intervino en la creación del puesto, ha aclarado que su perfil era "meramente técnico" como directora del área de Cultura y que en ese sentido sus competencias iban dirigidas a la asistencia técnica.

"Todo lo que tuviera que competer con la decisión eran decisiones políticas, de la esfera política" y "se decidía en el pleno corporativo", ha dicho Moriano, quien ha apuntado que "sí que es verdad" que desde el área de Cultura, y tras conversaciones con uno de los directores de los conservatorios, Evaristo Valentí, se planteó "ante la necesidad de captación alumnado, una coordinación para la orquesta sinfónica y grupos corales instrumentales".

A partir de ahí, "lo que ya se decidiera en esa reunión de presupuestos es lo que les nos trasladan", ha aclarado la exdirectora del área de Cultura.

CORREO A LOS DIRECTORES DE CONSERVATORIOS

Respecto del correo que ella misma envío a los dos directores de los conservatorios de la Diputación de Badajoz solicitándoles que determinaran las funciones que podía desempeñar este puesto, Moriano ha explicado que recibió "una solicitud de tramitación para recabar información de las funciones y actividades de los nuevos puestos o modificaciones", y los competentes en este caso son los responsables de estos dos centros.

En este sentido, los directores de los conservatorios le "pasan literalmente" la información, que ella no modifica, tras lo que ha sostenido, su trabajo fue de tramitación y firmó la revisión del expediente como responsable del área de Cultura.

Por último y sobre su participación en la comisión de valoración celebrada por los candidatos al puesto, Elisa Moriano ha indicado que, como directora del área, participó con otros miembros para valorar la parte de los méritos y de la entrevista, que se realizó "tal y como estaba previsto" y de hecho, ha apuntado que "no hubo ninguna queja, ninguna reclamación a ninguna resolución", mientras que las preguntas realizadas se hicieron en base al proyecto presentado.