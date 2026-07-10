Un experto recomienda priorizar el confinamiento e invertir en la prevención de incendios

1103380.1.260.149.20260710171549 Efectivos desplegados en el operativo de extinción del incendio en el puesto de mando avanzadoen Los Gallardos (Almería - Francisco J. Olmo - Europa Press

CÁCERES, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El experto en incendios forestales y presidente de la Asociación Extremeña de Empresas Forestales y del Medio Ambiente (Aeefor), Paco Castañares, ha analizado las causas y la gestión del reciente incendio de Los Gallardos (Almería) y ha incidido en la necesidad de priorizar el confinamiento de la población y de invertir en prevención frente a las tareas de extinción.

Al respecto, ha manifestado que la noticia del fuego no le ha sorprendido, aunque sí le ha llamado la atención el balance de fallecidos.

En declaraciones a Europa Press Televisión, ha recalcado que la posibilidad de registrar un fuego con consecuencias tan graves era previsible. "¿Pero que íbamos a tener incendios como ese? ¿Y que íbamos a tener incendios que nos iban a crear problemas de protección civil y de seguridad ciudadana? Sin duda de ninguna clase, lo llevamos diciendo mucho tiempo", ha dicho.

Asimismo, Castañares ha evaluado el mantenimiento de las redes eléctricas en el país y ha planteado la necesidad de revisar el equilibrio presupuestario entre las tareas de extinción y los fondos destinados a la prevención.

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