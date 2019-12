Los expertos recomiendan "evitar excesos" para no tener problemas digestivos en las comidas de Navidad

Publicado 24/12/2019 10:28:15 CET

El cirujano digestivo del Centro Médico Quirúrgico de Enfermedades Digestivas Eugenio Freire ha recomendado "evitar los excesos" en almuerzos y cenas.

"Desde el punto de vista cultural, abusar de comida y bebida en Navidad es inevitable, por lo que también es inevitable hacer una dieta estricta en estas fechas", ha explicado Freire en declaraciones a Europa Press Televisión, al tiempo que ha aconsejado "no comer cantidades exageradas".

"No existen medicamentos ni vitaminas para evitar los problemas digestivos. Lo mejor es la prevención, el aperitivo no debe estar compuesto por alimentos grasos. Otro consejo es comer poco y despacio, no tanta cantidad", ha explicado el doctor.

Freire también ha recordado que una persona sin mucha actividad física debe tomar alrededor de 2.500 calorías diarias, algo que se puede superar en Navidad. "Es una época en la que vamos a hacer menos deporte e ir menos al gimnasio. Nos reunimos mucho para comer, además, no hay olvidar las calorías de las bebidas alcohólicas", ha añadido el experto.

El doctor también ha explicado los problemas que puede tener el aparato digestivo con el abuso de comidas copiosas. "Lo que ocurre es que al estómago, con los alimentos grasos y proteicos, le cuesta hacer la digestión. El estómago es una bolsa muscular que tiene que triturar, por lo que si le damos de comer mucha más cantidad de su capacidad, la digestión va a ser muy lenta y vamos a sentir fatiga y malestar", ha indicado Freire.

En cuanto a las recomendaciones después de los días festivos, el experto asegura que "no hay que caer en conductas restrictivas". "No recomiendo una dieta solo a base de agua e infusiones, lo que hay que hacer es volver a la rutina y a la normalidad con dietas que no tengan tanto exceso de grasas y proteínas", ha explicado el doctor.

Respecto a las dietas detox, Freire ha asegurado que los resultados "no están garantizados". "Tampoco se ha demostrado en estudios científicos que sean beneficiosas, por lo que hay que seguir una dieta equilibrada", ha puntualizado.

