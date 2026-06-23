Las exportaciones de Extremadura crecen un 10,5% los cuatro primeros meses del año, hasta los 1.166 millones de euros

Archivo - Vista aérea de la terminal de contenedores del Puerto de Vigo, - Adrián Irago - Europa Press - Archivo

MADRID/MÉRIDA , 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las exportaciones registradas entre enero y abril en la comunidad autónoma de Extremadura alcanzaron los 1.166,2 millones de euros, lo que supone un incremento del 10,5 por ciento en comparación con el mismo periodo del año anterior, la segunda subida más alta de todo el país.

Por sectores, el de mayor volumen de negocio es la alimentación que, con 457 millones de euros, supone el 39,2 por ciento del total, que no obstante ha registrado un descenso del 6,3% en tasa anual, según ha informado este martes el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa.

Los mayores incrementos se han registrado en productos energéticos, que crecen un 135%, para un total de 18 millones, semimanufacturas no químicas, con un 36,7%, hasta los 322,9 millones, y productos químicos, con un 19,9% más, hasta 139,9 millones.

Con respecto a las importaciones, Extremadura presenta un cómputo acumulado de 680,3 millones de euros, que supone una disminución interanual del 1,3%.

En cuanto a los datos de abril, las exportaciones se cifraron en 279,6 millones de euros (-0,9%), mientras que las importaciones alcanzaron un valor de 175,9 millones de euros (+9,3%).

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