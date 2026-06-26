La exposición ‘La Columna de los 8.000’ recala en el Hospital Centro Vivo de Badajoz. - EUROPA PRESS

BADAJOZ, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La exposición 'La Columna de los 8.000', considerado el primer éxodo de la Guerra Civil ocurrido en septiembre de 1936 cuando miles de extremeños huyeron desde el suroeste de la provincia pacense hasta Azuaga y el sureste, se puede visitar en el Hospital Centro Vivo de Badajoz hasta el 12 de julio tras pasar por 69 localidades de toda España.

Organizada por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica 'José González Barrero' de Zafra, esta muestra sobre la historia de miles de extremeños tanto huidos, como acosados, acorralados o apresados entre los que también se contaron supervivientes hace parada en la capital pacense de la mano de la Diputación de Badajoz, a través de su Servicio de Memoria Histórica y Democrática.

Con un total de 16 paneles que dan a conocer estos hechos, Badajoz es la sede número 70 del recorrido itinerante emprendido en 2023 por esta exposición enmarcada en un proceso de investigación que pretende esclarecer lo acontecido, recoger testimonios o averiguar la identidad del mayor número posible de víctimas.

En este contexto, José María Lama, historiador, comisario de la exposición y secretario de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica 'José González Barrero' de Zafra, ha destacado durante la presentación de la exposición en el Hospital Centro Vivo que la misma ha permitido contar por primera vez con fotos, y que en concreto en la mesilla de noche de una persona en Valencia del Ventoso aparecieron instantáneas en un sobre, muy pequeñas y que han sido restauradas.

De este modo, se ha logrado una imagen, "bastante rota", pero en la que se puede ver la misma gente de otra fotografía realizada el mismo día, en la que todos tenían en las manos periódicos que, tras su análisis, han podido identificar que era 'El mundo obrero' del 5 de octubre de 1936, por lo que la foto se pudo realizar un día después.

También ha avanzado que el próximo mes de septiembre verá la luz un libro sobre estos hechos con una veintena de artículos de distintos investigadores; a la par que ha compartido lo que se sabía antes de la investigación, para después pasar a hacer un recorrido por las publicaciones en prensa y literarias que han servido de guía hasta llegar a poner nombre a los hechos.

Entre éstas, se cuentan desde las primeras referencias en 1936 y 1937, en este último año como una de Miguel Hernández en el periódico Frente Sur de Jaén, hasta las más recientes como en 2001 con un artículo firmado por él mismo y Paco Espinosa que ya le pone el nombre de 'La Columna de los 8.000' o en 2005 con el documental de Producciones Morrimer.

El historiador ha indicado que en los paneles permite conocer estos hechos, conocer las ubicaciones por las que pasaron y el cuadro general de las situaciones que sufrieron, dado que además de huir, fueron acosados, acorralados, atacados, apresados y asesinados, aunque también hubo supervivientes, como los que lograron llegar a Azuaga y en tren a Madrid o Ciudad Real, integrando algunos de ellos, los jóvenes, batallones de voluntarios como 'Los castúos'.

LAS COLUMNAS DE HOY EN DÍA

Por su parte, el diputado de Identidad Cultural, Deporte y Juventud, Ricardo Cabezas, ha destacado la importancia de este día, en el que un espacio que ofrece cultura "de calidad", educación y ciencia hace lo propio con la memoria, tras lo que se ha referido a "aquellos revisionistas de la historia" y que "incluso algunos militan en determinados partidos políticos que ya están en las instituciones" y a que "esto lo negarán", cuando "ante la evidencia y ante el rigor científico e histórico aquí está lo que sucedió en la España del 36 en el siglo XX".

Acto seguido, ha lamentado que en el siglo XXI se ven "columnas como esta" en lugares como Gaza y que no se aprenda como humanidad. "No sé por qué nos afanamos, insistimos o nos empeñamos en poner en valor la barbarie humana, no lo entiendo", ha reconocido, para remarcar que esta exposición habla de un episodio de nuestra historia "durante demasiado tiempo silenciado" y "rescata del olvido" a miles de extremeños que, en septiembre del 36, emprendieron una huida "desesperada buscando salvar sus vidas y las de sus familias".

Finalmente, ha afirmado que cada uno de los hombres, mujeres, ancianos y niños que emprendieron aquella marcha soñaba con "algo muy sencillo, vivir", pero que hoy "podemos ofrecerles algo igualmente importante, que no desaparezcan de nuestra memoria; que sus nombres formen parte de la historia que todos compartimos".