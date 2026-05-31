La exposición '4 Formas' muestra desde este martes en Badajoz cuatro enfoques contemporáneos al arte figurativo

Cartel de la exposición '4 Formas' que se exhibe en la sala cultural pacense Montesinos 22, de la Fundación CB, del 2 al 30 de junio. - FUNDACIÓN CB

BADAJOZ 31 May. (EUROPA PRESS) -

El centro de Montesinos 22 de Badajoz ofrece desde este martes 2 de junio la exposición '4 Formas' que recoge cuatro acercamientos contemporáneos al arte figurativo.

La muestra reúne la obra de Manuel Téllez, Paco Milán, José María Llobell y Ángel Guillermo, cuatro artistas que, desde lenguajes y trayectorias diferentes, comparten una "mirada común" hacia la figuración como forma de interpretar el mundo.

"Lejos de buscar una uniformidad, la muestra propone una convergencia de estilos, técnicas y sensibilidades, donde cada creador aporta su propia manera de entender la materia, la forma y el significado. Tres pintores y un escultor dialogan aquí desde sus poéticas personales, evidenciando la riqueza de enfoques que puede albergar el arte contemporáneo figurativo", recoge la Fundación CB, que acoge la exposición, en un comunicado.

Así, las obras presentes en la muestra ponen de manifiesto cómo un mismo impulso creativo, el arte figurativo, puede traducirse en soluciones "muy distintas", dando lugar a diversas maneras de transformar la materia en emoción e idea.

La exposición se inaugura este martes a las 19,00 horas y podrá visitarse en el centro Montesinos 22 hasta el 30 de junio en horario de 10,00 a 14,00 horas y de 17,30 a 21,00 horas.